PF e Receita pegam 167,5 kg de cocaína em carga de exportação no Aeroporto de Guarulhos

A Polícia Federal e a Receita apreenderam uma carga na noite de segunda-feira, 13, no Aeroporto de Guarulhos, com 167,5 kg de cocaína (peso bruto). Segundo a Receita, a droga estava oculta em 60 recipientes térmicos. A carga seria exportada e teria como destino final Douala/Camarões, na África.

No terminal de cargas, servidores da Receita Federal suspeitaram de uma carga aérea, destinada à República de Camarões, após submetê-la aos procedimentos de análise padrão. A PF foi acionada e os peritos federais confirmaram as suspeitas. Foi instaurado inquérito policial com vistas a identificar os responsáveis pelo envio da droga e seus verdadeiros proprietários.