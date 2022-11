PF e Receita fazem operação contra esquema de corrupção e propina de R$ 350 mil no Conselho de Recursos Fiscais

A Polícia Federal e a Receita deflagraram na manhã desta sexta-feira, 11, uma Operação batizada Peita, para apurar um suposto esquema de corrupção envolvendo advogados e conselheiros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).

De acordo com a PF, a investigação teve início com a delação de um dos investigados, que ‘apresentou evidências’ sobre supostos crimes corrupção e tráfico de influência. Segundo o colaborador, teria ocorrido pagamento de R$ 350 mil a advogado e conselheiro do CARF, com o objetivo de influenciar no julgamento de processos no órgão.

Agentes da PF e da Receita fizeram buscas em São Paulo nesta sexta-feira, 11, na residência e no escritório de um dos advogados supostamente envolvidos no esquema, para aprofundar as investigações.

Segundo a PF, os investigados podem responder pelos crimes de corrupção passiva, oferecimento de vantagem indevida a funcionário público e tráfico de influência.