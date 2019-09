PF e Receita apreendem mais de meia tonelada de cocaína no Porto do Rio

LEIA TAMBÉM > PF derruba bando que mandava cocaína para a Bélgica em cargas de tijolos

A Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam na manhã deste sábado, por volta de 8 horas, mais de meia tonelada de cocaína no Porto do Rio de Janeiro. Agentes da Delegacia de Repressão às Drogas (DRE) e do fisco encontraram cerca de 551,5 quilos da droga em um contêiner que teria como destino a Europa.

A droga foi localizada durante fiscalização de rotina e depois encaminhada para uma unidade da Polícia Federal, indicou a Assessoria de Imprensa da Superintendência da PF no Rio. Agentes envolvidos na operação disseram que a droga passaria pelo Porto de Roterdã, na Holanda, e seguiria depois para o Oriente Médio, com destino final em Israel, conforme informações da TV Globo.

Tráfico de cocaína em portos

A Polícia Federal realizou nesta terça, 27, diferentes operações para combater o envio de drogas por meio de Portos do País. As Operações Alba Vírus e The Wall foram deflagradas para desarticular grupos de criminosos que traficaram ao menos seis toneladas de cocaína para países da Europa por meio dos portos de Santos, Paranaguá e Navegantes.

Ao todo foram expedidos 75 mandados de busca e apreensão e 42 ordens de prisão. Na ‘Alba Vírus’ foram apreendidos US$ 7,2 milhões e R$ 1,6 milhão em espécie, além de 10 carros de luxo e 26 caminhões.