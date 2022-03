PF e Promotoria do Rio prendem vereador de Nilópolis apontado como líder de milicianos no Rio

O Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Federal realizam na manhã desta quinta-feira, 10, uma operação que visa prender milicianos supostamente liderados pelo vereador de Nilópolis Mauro Rogério Nascimento de Jesus, o ‘Maurinho do Paiol’ (PSD). De acordo com a PF, nove pessoas já foram detidas no âmbito da ofensiva. Entre eles está o vice-presidente da casa legislativa do município situado na Baixada Fluminense.

O grupo sob suspeita também atua em São João de Meriti e no bairro de Anchieta, na capital fluminense, e é integrado por quatro policiais militares, diz a Promotoria. Os agentes estão entre os alvos das 19 ordens de prisão decretadas pela Vara de Combate ao Crime Organizado do Tribunal de Justiça do Rio e ainda foram afastados dos cargos.

Ainda de acordo com o MP, a suposta organização criminosa tem ‘relação próxima’ com a maior milícia em atividade no Rio, que já foi liderada por Wellington da Silva Braga, o ‘Ecko’, morto em 2021. Atualmente, o líder do grupo é o irmão do miliciano, Luis Antônio da Silva Braga, o ‘Zinho’, aponta a Promotoria.

Além dos mandados de prisão, os agentes da Promotoria e da PF vasculham 29 endereços ligados aos acusados, entre eles a Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza. Segundo a PF, ofensiva foi batizada ‘Hoste’, em referência à maneira ‘agressiva através da qual a organização impunha sua dominação na região’.

A corporação indicou que 150 agentes participam das diligências nas cidades de cidades do Rio de Janeiro, Nilópolis e Mesquita. Do Ministério Público fluminense, participam das apurações o Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado e a Coordenadoria de Segurança e Inteligência.

De acordo com a denúncia da Promotoria fluminense, o grupo sob suspeita tem como principais atividades ‘a exploração de serviços de ‘gatonet’, a venda de gás GLP, o comércio ilícito de cigarros e o controle sobre pontos de mototáxi nas localidades dominadas, principalmente em Nilópolis’.

“As investigações conduzidas pelo GAECO, em parceria com a Polícia Federal, demonstraram que a organização é estruturalmente ordenada e possui dimensões consideráveis, atuando de forma setorizada, com o objetivo de auferir vantagens, tanto patrimoniais, como de domínio do território e imposição de força, mediante a prática de crimes como homicídios, extorsões, corrupção, interceptação e distribuição clandestina de sinal de TV a cabo, entre outros”, informou o MP fluminense.

A Polícia Federal diz ainda que a ‘autoridade’ dos suspeitos na região é imposta mediante ‘ameaças a comerciantes e pagamentos de propinas a agentes públicos’. Além disso, a corporação aponta que parte do grupo é suspeita de envolvimento com tráfico de armas e de drogas.

COM A PALAVRA, O VEREADOR

A reportagem busca contato com ‘Maurinho do Paiol’. O espaço está aberto para manifestações.