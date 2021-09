PF e Marinha apreendem mais de meia tonelada de haxixe em veleiro panamenho próximo a Fernando de Noronha

A Polícia Federal e a Marinha apreenderam, na madrugada do último domingo, 26, mais de 600 quilos de haxixe, em um veleiro a cerca de 180 quilômetros do arquipélago de Fernando de Noronha.

O veleiro Lamia tinha bandeira panamenha e estava carregado com 632,65 quilos de haxixe, substância extraída das folhas da Cannabis Sativa, planta usada para produzir maconha. Dois tripulantes, ambos de nacionalidade italiana, foram presos em flagrante e encaminhados para autuação na Polícia Federal.

A Polícia Federal e a Marinha do Brasil identificaram o transporte de haxixe em uma embarcação que teria partido da Europa e, após obter autorização das autoridades panamenhas, fizeram a interceptação da embarcação. A ação contou com policiais federais do Rio Grande do Norte e do Núcleo de Polícia Marítima na Paraíba.

Veja registros da operação: