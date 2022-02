PF e Exército abrem Operação Confessio contra falsificação de documentos e comércio ilegal de armas no Rio

A Polícia Federal abriu nesta quinta-feira, 10, a Operação Confessio contra um esquema de fraude documental para burlar a fiscalização e o controle na aquisição, posse, porte e comercialização de armas de fogo e munições. A ação tem apoio do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 1ª Região Militar do Exército.

Ao todo, 130 policiais federais cumprem 27 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 3ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São João de Meriti (RJ), no Estado do Rio de Janeiro. As cidades onde são feitas as buscas não foram divulgadas.

A investigação teve início a partir de notícia crime que apontou a suspeita sobre o uso de Certificados de Registro de Arma de Fogo (CRAFs) falsos por criminosos para trafegar e portar livremente as armas. Ao longo do inquérito, a PF também descobriu a falsificação da documentação necessária para compra de arma de fogo por Caçador, Atirador e Colecionador (CAC).

“A falsificação de tais documentos envolveu despachantes, adquirentes, CACs e comerciantes de arma de fogo, que permitiam aos adquirentes – que sequer se submeteram à avaliação psicológica e teste de capacidade técnica (elementos essenciais à aquisição de arma de fogo por CAC) – comprarem arma de fogo ilegalmente mediante a apresentação dos documentos falsos a comerciantes. Estes, por sua vez, entregavam o armamento, mesmo sem a Guia de Tráfego válida e sem efetuar a conferência de autenticidade documental, em desconformidade com os procedimentos estabelecidos na legislação federal em vigor”, informa a PF.

Segundo a investigação, foram falsificados os seguintes registros: Certificados de Registro de Armas de Fogo (CRAFs); Guias de Tráfego; Certificados de Registro (CRs); Requerimento para Aquisição de Arma de Fogo e Acessório. O Exército participa da operação porque tem a atribuição de emitir esses documentos, seguindo o regramento previsto em lei.

Os investigados responderão pelos crimes de falsificação de documento público federal, uso de documento falso, comércio ilegal de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, cujas penas máximas somadas podem chegar respectivamente a 28 anos de prisão.