PF e Controladoria miram desvios de verbas do SUS em Dourados

Força-tarefa que reuniu agentes da Polícia Federal e auditores da Controladoria-Geral da União deflagrou nesta quarta, 6, em Mato Grosso do Sul, a Operação Nessum Dorma Adsumus, para desarticular uma organização, envolvendo servidores e empresários, ‘voltada à prática de crimes na Secretaria Municipal de Saúde de Dourados’.

A Operação Nessum Dorma Adsumus consistiu no cumprimento de oito mandados de busca e apreensão em residências, sedes de empresas e em órgãos públicos, sendo sete em Dourados e um em Presidente Epitácio (SP).

Também foram executados dois mandados de prisão preventiva. A força-tarefa mobilizou três auditores da CGU e 24 policiais federais. A ação foi executada em parceria com o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual.

As apurações tiveram início a partir de denúncias de fraudes em licitações, com direcionamento a empresas vinculadas a agentes públicos da Secretaria de Saúde.

Em trabalhos de fiscalização, os auditores da CGU detectaram irregularidades em contratações com recursos do SUS na área de alimentação hospitalar, de transporte de pacientes e de uso de software de gestão.

Os contratos sob investigação perfazem um total de R$ 3.509.814.

Segundo a Controladoria, o valor do montante desviado será devidamente calculado no decorrer da apuração – até o momento, já existem evidências de prejuízos da ordem de R$ 200 mil.

Impacto Social. A Controladoria destacou que as possíveis irregularidades praticadas com recursos do SUS em Dourados ‘tem potencial impacto, tanto quantitativa quanto qualitativamente, na prestação de serviços de saúde à população, principalmente a de baixa renda que depende dos estabelecimentos públicos de Saúde’.

“Os desvios influenciam negativamente os resultados das ações governamentais e levam à degradação dos indicadores sociais”, ressalta a CGU.

Segundo dados divulgados pela própria Secretaria, moradores de pelo menos 34 municípios do Mato Grosso do Sul (43% do total) encontram em Dourados o suporte necessário para resolver suas demandas de saúde.

Por mês, em média, são realizados 2,3 mil atendimentos ambulatoriais, 530 internações no Hospital da Vida e 40 mil procedimentos pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs 24h).

COM A PALAVRA, A PREFEITURA DE DOURADOS

A reportagem pede manifestação à prefeitura de Dourados. O espaço está aberto.