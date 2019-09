PF e Controladoria atacam desvio de verbas do SUS para compra de próteses cardíacas em Xanxerê Operação Arritmia, deflagrada em Santa Catarina, busca desmantelar 'fluxo de pagamentos indevidos' a diretores do Hospital Regional São Paulo em esquema de 'exclusividade' no fornecimento de materiais especiais pelas empresas investigadas