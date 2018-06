PF do Amazonas apreende 260Kg de ‘Skunk’

A Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal do Amazonas (DRE-AM) apreendeu na madrugada deste sábado, 14, um carregamento com 260 kg de maconha, do tipo Skunk, durante fiscalização no Rio Solimões.

Mais valorizado que a droga comum, o Skunk apreendido estava em embalagens com as cores da bandeira da Colômbia. A droga era transportada por uma lancha rápida interceptada pela PF no momento em que os criminosos tentavam esconder a droga na margem do Solimões próximo a cidade de Iranduba.

A rota Solimões é uma das principais entradas de droga – maconha e cocaína – do Brasil e é dominada pela facção Família do Norte. Os entorpecentes que transitam pela região tem origem em países como Colômbia, Peru e Bolívia.

Além da carga de drogas e da embarcação utilizada para o transporte, um indivíduo de 37 anos de idade foi preso em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

O indiciado,segundo a PF, teria a promessa de receber a recompensa de R$ 30 mil pelo transporte entre os municípios de Maraã e Manaus. “O preso será encaminhado para audiência de custódia após a lavratura do auto de prisão em flagrante, bem como será dado continuidade nas investigações no bojo do inquérito policial”, diz a PF.