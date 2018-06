PF diz que não prende Lula hoje

A Polícia Federal afirmou, na noite desta sexta-feira, 6, que o ex-presidente Lula não mais será preso hoje. O prazo para que o petista se apresentasse ‘voluntariamente’ terminou às 17h, mas ele não arredou pé do sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, onde se entrincheirou no início da noite de quinta-feira, 5, logo após ser informado no decreto de sua prisão.

Com o esgotamento do prazo dado a Lula, a expectativa era de que a Polícia Federal saísse às ruas para prendê-lo. No entanto, em nota divulgada há pouco, a Polícia Federal de São Paulo informou que ‘hoje não haverá cumprimento de mandado’.