PF diz que ‘colisão com pássaros’ pode ter causado queda do avião que matou Eduardo Campos Em nota oficial, Polícia Federal informa que inquérito concluiu que a queda do Cessna, em agosto de 2014, 'pode ter sido causada, isolada ou cumulativamente, por colisão com pássaros, gerando uma atitude radical da aeronave; desorientação espacial por parte dos pilotos; a possibilidade de disparo de compensador de profundor; ou uma pane/travamento de profundor em posições extremas'