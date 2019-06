PF desmonta rede de ‘casas de apoio’ à facção criminosa em Campo Grande Operação Krimoj, deflagrada nesta quarta, 26, localizou imóveis que serviriam para troca de informações entre os integrantes do grupo; a investigação teve início quando bilhetes com ameaças a servidores públicos federais foram interceptados na Penitenciária Federal da capital de Mato Grosso do Sul