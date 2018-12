PF descobre em Cumbica que ‘volume excessivo’ no sutiã da passageira era cocaína Agentes federais fizeram muitos flagrantes de sexta a domingo no Aeroporto Internacional de São Paulo, inclusive o de um italiano de 83 anos com droga no fundo falso da mala e de uma mulher que pretendia embarcar para Hong Kong com os bojos do porta-seios estufados de cocaína na forma líquida