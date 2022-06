PF conclui perícias e corpos de Bruno e Dom serão entregues nesta quinta às famílias

Os peritos do Instituto Nacional de Criminalística de Brasília concluíram nesta quarta-feira, 22, os exames nos restos mortais do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Os corpos serão entregues amanhã aos familiares.

A Polícia Federal (PF) reiterou que todos os testes realizados confirmaram a identidade de Bruno e de Dom. Em nota, a corporação também confirmou que não há restos mortais de outra pessoa.

“Os trabalhos dos peritos do Instituto Nacional de Criminalística continuarão nos próximos dias concentrados na análise de vestígios diversos do caso”, diz o comunicado.

(em atualização)