PF combate tráfico de drogas e armas em três Estados

Cerca de cem policiais federais foram às ruas de seis cidades do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso do Sul na manhã desta sexta, 27, na Operação Letum, contra facção criminosa especializada no tráfico de drogas e armas.

A 1.ª Vara Criminal de São Luís expediu 30 mandados de prisão preventiva e 25 de busca e apreensão nas cidades de Imperatriz, São Luís e Vitória do Mearim, no Maranhão; Palmas, no Tocantins; e Dourados e Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul.

As investigações teriam começado a partir da apuração de um homicídio ocorrido em junho que levou à identificação de um braço da organização responsável pelo assassinato de rivais, diz a PF.

“Observou-se que o grupo criminoso, dividido de forma estruturada, possuía um setor responsável por planejar e realizar mortes de membros de outras facções, bem como policiais, agentes penitenciários e demais atores da persecução penal que entendessem ser contrários aos seus objetivos.”

Ao todo, a Polícia Federal identificou 20 casos de homicídios consumados ou tentados.

A Operação foi denominada Letum em referência à personificação da morte na mitologia romana.