PF diz que Ciro Nogueira recebeu propina da J&F

A Polícia Federal (PF) afirmou nesta sexta-feira, 8, que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), recebeu propinas do grupo J&F. Os investigadores enviaram o relatório final da investigação ao Supremo Tribunal Federal (STF). A conclusão é que o político cometeu crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Os volumes da investigação serão enviados agora ao procurador-geral da República Augusto Aras, a quem cabe decidir se apresenta denúncia contra o ministro ou arquiva o inquérito. A PF não pediu o indiciamento em razão do foro por prerrogativa de função.

O documento aponta que Ciro Nogueira teria recebido repasses em troca do apoio do PP à campanha da ex-presidente Dilma Rousseff em 2014.

COM A PALAVRA, O MINISTRO CIRO NOGUEIRA

A reportagem entrou em contato com a assessoria e com a defesa do ministro e aguarda resposta. O espaço está aberto para manifestação.

