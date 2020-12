PF busca 22 por tráfico de drogas e armas que abastecia facção na Serra Gaúcha Operação Teiniaguá também faz 28 buscas em endereços do Rio Grande do Sul e de Mato Grosso do Sul; Justiça expediu ainda 11 ordens judiciais de sequestro de veículos e imóveis dos investigados e determinou o bloqueio de mais de 57 contas bancárias de pessoas físicas e empresas