PF ataca desvios no Projeto Glaucoma Policiais foram às ruas de Guanambi e Brumado, região sudoeste do Estado, para cumprir cinco mandados de buscas e um de prisão do sócio de clínica que recebeu R$ 9,4 milhões do Ministério da Saúde destinados a um programa de combate à terceira maior causa de cegueira no País