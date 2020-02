PF apreende máquinas caça-níqueis em ‘cassino fake’ na Marquês de Sapucaí

A Polícia Federal apreendeu seis máquinas caça-níqueis na tarde desta quinta, 27, no camarote corporativo +Brasil na Marquês de Sapucaí para apurar uma denúncia anônima de que o sambódromo ‘estaria sendo utilizado para jogos clandestinos’. Alexis Devaulx, dono da empresa responsável pelo evento, Incentivo Brasil, disse ao Estadão que o cassino era ‘lúdico, funcionava com fichas e não havia conversão para dinheiro’.

LEIA TAMBÉM > Regulamentação dos jogos de azar e os impactos no mercado de trabalho

Alberto Aquino, assessor de imprensa da Incentivo Brasil, disse que o cassino falso foi montado pela empresa Casino Experience, que presta este tipo de serviço para grandes eventos. “Era uma brincadeira. Havia crupiês, shows cover de grandes estrelas, era tudo simulado. E funcionava como um cassino, só que sem dinheiro nem apostas.”

Em nota divulgada na tarde desta quinta, 27, a PF informou que os agentes encontraram as máquinas, equipamentos e mesas que ‘supostamente indicam que o ambiente estaria sendo utilizado para jogos clandestinos’. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Polícia Fazendária da PF na Superintendência do Rio de Janeiro.

“É engraçado a PF invadir um cassino fake. Eu não acreditaria se alguém me contasse”, disse Aquino. Os detalhes do cassino ‘fake’ foram divulgados antes do carnaval em vídeo no YouTube da Incentivo Brasil, no qual é possível ver mesas de carteado e as ‘slots machine’ apreendidas. “A Polícia Federal foi informada de que era tudo falso, saíram muitas matérias na imprensa falando do camarote.”