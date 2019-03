PF flagra garota de 17 anos com 1,7 kg de skunk no aeroporto de Brasília

A Polícia Federal apreendeu nesta quarta-feira, 13, cerca de 1,7 quilos de skunk, tipo de maconha com maior quantidade de substâncias psicoativas, no aeroporto de Brasília. A droga estava com uma garota de 17 anos que chegou em voo proveniente de Manaus (AM).

“Em inspeção de rotina na chegada dos passageiros que vinham de um vôo de Manaus/AM com destino a Brasília, os policiais perceberam o nervosismo de uma jovem”, informou a comunicação da PF do Distrito Federal.

Segundo a PF, a jovem foi abordada e levada para fazer revista. Ao realizar o procedimento, os policiais encontraram vários pacotes de skunk envoltos por plásticos presos ao corpo da garota.

“A menor foi encaminhada juntamente com a droga à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente do DF – DPCA/DF onde ficará à disposição da Vara da Infância e da Juventude do DF”, disse a PF.