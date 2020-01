PF apreende cinco mil agulhas de tatuagem em Foz do Iguaçu

A Polícia Federal e a Força Nacional apreenderam nesta terça, 14, mais de cinco mil agulhas de tatuagem durante patrulhamento na região de Vila Portes, em Foz do Iguaçu.

Também foram encontrados dezenas de estetoscópios, aproximadamente cem simulacros e centenas de esteroides e anabolizantes.

O material estava abandonado, e não foi possível identificar o responsável por ele.

A ação fazia parte da Operação Hórus e do Programa Vigia.

A Operação Hórus tem coordenação da Secretaria de Operações Integradas e conta com a participação do Núcleo Especial de Polícia Marítima (Nepom) da Polícia Federal, do Batalhão de Proteção de Fronteiras (BPFron) da Polícia Militar do Estado do Paraná, Força Nacional de Segurança Pública e do Exército Brasileiro.

Já o Vigia é o Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras, implementado pelo ministério da Justiça e Segurança Pública.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a Receita Federal de Foz do Iguaçu.