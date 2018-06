PF acha cocaína dentro de palmilhas de tênis em Cumbica

A Polícia Federal prendeu no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/Cumbica, dois passageiros de voos internacionais e apreendeu quase cinco quilos de cocaína. Um passageiro, nigeriano de 39 anos, foi flagrado com 10 volumes contendo mais de um quilo da droga, oculta em embalagens envoltas em fitas adesivas, que simulavam palmilhas, dentro de 5 pares de tênis.

Os policiais foram acionados na madrugada desta quinta-feira, 8, por funcionários que operam os aparelhos de raio-x, no controle migratório. Dentro da mala de uma passageira, portadora de passaporte venezuelano e com 35 anos de idade, os agentes encontraram três volumes contendo quatro quilos de cocaína. A passageira tinha como destino a cidade Joanesburgo, na África do Sul.

Em outra ação realizada logo depois, os federais que atuam junto aos balcões de check-in suspeitaram do nigeriano, que pretendia levar cocaína nas palmilhas de tênis para a cidade de Lagos, na Nigéria.

VEJA O MATERIAL APREENDIDO: