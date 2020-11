PF abre nova fase das operações ‘Câmbio, Desligo’ e ‘Eficiência’ e faz buscas em São Paulo

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram na manhã desta terça-feira, 10, a Operação Clãdestino para investigar uma família suspeita por câmbio ilegal.

Os agentes cumprem nove mandados de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, na capital paulista.

A ação é mais um desdobramento das operações Câmbio, Desligo e Eficiência. A primeira, deflagrada em 2016, mirou ‘grandioso esquema’ que movimentou US$ 1,6 bilhão de recursos ilícitos no Brasil e no exterior por meio de dólar-cabo e levou o Ministério Público a denunciar o doleiro Dario Messer, o ex-governador fluminense Sérgio Cabral e outras 59 pessoas. A segunda, de 2017, investigou crimes de lavagem de dinheiro e ocultação no exterior de aproximadamente US$ 100 milhões envolvendo novamente Cabral, mas também o empresário Eike Batista e outras pessoas ligadas ao político.

“A Operação Clãdestino tem como finalidade a obtenção de elementos de prova da atuação de entes de uma mesma família, estruturados como verdadeira organização criminosa, voltada à prática de operações ilegais de câmbio”, informou a PF.

O nome da operação é um neologismo relacionando as palavras clã (núcleo familiar) e clandestino (fora da legalidade).