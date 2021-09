PF aborda ex-assessor de Trump em aeroporto para prestar depoimento sobre ‘milícias digitais’

A Polícia Federal abordou, no aeroporto de Brasília, a aeronave particular em que Jason Miller, ex-assessor do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, deixaria o País, nesta terça-feira, 7. O norte-americano foi ouvido e, em seguida, liberado.

A medida foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do inquérito que apura a atuação das chamadas “milícias digitais”.

Não houve ordem para que Miller fosse preso ou detido, conforme apurou o Estadão.

ason Miller é fundador da rede social Gettr, que passou a acolher extremistas após bloqueios e suspensão de contas por parte de plataformas como Facebook e Twitter.

Depois de ter a viagem atrasada em virtude do depoimento, ele se manifestou na internet.

“Nossa partida foi questionada por três horas no aeroporto de Brasília. Depois de ter passado o final de semana na CPAC Brasil, nós não fomos acusados por nenhuma transgressão. Falaram somente que eles ‘queriam conversar’. Informamos que não tínhamos nada a dizer. Fomos liberados para voar de volta para os EUA. Nosso objetivo de compartilhar o discurso livre pelo mundo continua!”, publicou.

https://t.co/qxld3GDPFb BREAKING: being detained at airport in Brasilia. Sitting on tarmac as @GETTRofficial CEO & top Trump advisor @JasonMillerinDC is being interrogated by Supreme Court anti-Bolsonaristas on day of massive pro @jairbolsonaro rally after we met w/Bolsonaros. pic.twitter.com/RHkSxAajgI — Matthew Tyrmand (@MatthewTyrmand) September 7, 2021

Na aeronave, também viaja Matthew Tyrmand, um dos diretores do Veritas, projeto que se propõe a filmar jornalistas com câmeras escondidas na tentativa de expô-los.

Ambos estiveram no País nos últimos dias e participaram da CPAC Brasil, congresso da direita conservadora organizado pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

Também foram recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro e pelos filhos dele no Palácio da Alvorada.

No Twitter, Tyrmand falou sobre o episódio na pista do aeroporto de Brasília.

“Sendo detido no aeroporto de Brasília. Sentado na pista como being detained at airport in Brasilia. Sitting enquanto Jason Miller está sendo interrogado por antibolsonaristas da Suprema Corte”, escreveu.

COM A PALAVRA, OS ADVOGADOS DE JASON MILLER E GERALD BRANT

“Jason James Miller e Gerald Almeida Brant, por intermédio dos advogados Milena Ramos Câmara e João Vinícius Manssur, informam que, por ordem do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no âmbito dos inquéritos 4781 e 4874, foi determinada a oitiva dos assistidos, nas dependências da Polícia Federal do Aeroporto Internacional de Brasília, por ocasião de seu embarque, na data de hoje (07/09/2021), rumo aos Estados Unidos.

Os assistidos, por sua vez, até o momento, não tiveram acesso integral aos autos dos aludidos inquéritos, motivo pelo qual valeram-se do direito constitucional ao silêncio, remanescendo apenas necessidade de providência de cunho eminentemente administrativo, consistente na eventual indicação de representante legal da plataforma digital GETTR no Brasil.

A defesa, por fim, encontra-se à disposição das autoridades pertinentes para apresentação de esclarecimentos complementares.”