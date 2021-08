Petrobrás lança projeto de ESG em parceria com administrações municipais beneficiadas por royalties de petróleo

A Petrobras decidiu lançar um programa de governança, boas práticas, controles internos e integridade com as administrações públicas de municípios beneficiados pela transferência de rendas petrolíferas, royalties e participações especiais. A assinatura do convênio entre a empresa de petróleo e a prefeitura de Quissamã, a 190 km do Rio, marca o início do projeto “Cooperar para Transformar”.

Segundo informou a estatal, em 2020, a companhia destinou cerca de R$ 32,2 bilhões para o pagamento de rendas petrolíferas, o que representou cerca de 60% do total recolhido pela indústria do setor.

Com o projeto, a Petrobras pretende apoiar a administração municipal no aperfeiçoamento de soluções de governança pública, controles internos e integridade, a fim de aprimorar a gestão desses recursos provenientes de royalties e participações especiais.

A companhia espera garantir o melhor uso do dinheiro recebido através da exploração do petróleo em benefício às cidades que recebem essa verba, como explica o diretor de Governança e Conformidade da Petrobras, Salvador Dahan. “Acreditamos que uma melhor governança aprimora o diálogo do governo com os governados, por meio de novas formas de participação social, além de proporcionar redução de custos, aumento de receitas e qualidade dos investimentos, produzindo melhorias nos gastos, especificamente os oriundos das rendas petrolíferas”, Salvador Dahan.

Conforme divulgado, após avaliação prévia das equipes multidisciplinares da companhia, em conjunto com os gestores e servidores municipais, serão elaboradas propostas para melhoria dos processos de governança; gestão de risco; controles internos; integridade; ouvidoria; corregedoria; portal da transparência e lei de acesso à informação; além do monitoramento de indicadores e apoio no planejamento de comunicação e treinamento.

A expectativa é de que a experiência de parceria com o município de Quissamã subsidie a Petrobras na consolidação do projeto e expansão da iniciativa para municípios dos demais Estados no próximo ano, esclarece o diretor de Relações Institucionais, Roberto Ardenghy. “Após termos consolidado nossos próprios mecanismos de governança com um sistema robusto de controle e adoção de medidas que vão além da legislação, pretendemos agora subsidiar o aprimoramento dos sistemas de governança, controles internos e integridade desses municípios, proporcionando a eles fortalecimento da gestão e melhores resultados”, ressalta Roberto Ardenghy.

O projeto “Cooperar para Transformar” é uma ação conjunta das diretorias de Relações Institucionais e Sustentabilidade (DRIS) e de Governança e Conformidade (DGC) da petrolífera. A iniciativa segue o alinhamento da empresa com o conceito de ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança), previsto no Plano Estratégico 2021-2025. Desta forma, segundo a estatal, a empresa reforça o compromisso de dar retorno à sociedade e aos demais interlocutores, como no caso das prefeituras das localidades onde atua.