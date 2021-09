‘Péssimo exemplo ao pregar desobediência a determinações judiciais e, mais uma vez, lançar ataques pessoais a ministros do STF’, reagem juízes federais a Bolsonaro

Após o presidente Jair Bolsonaro ameaçar descumprir decisões judiciais e pedir a renúncia do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), neste 7 de Setembro, a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) repudiou o que chamou de ‘discursos de ameaça ou de ódio’ ao magistrado.

Em nota, a entidade de classe afirma que Bolsonaro ‘agiu de forma irresponsável’. “Deu um péssimo exemplo ao pregar desobediência a determinações judiciais e, mais uma vez, lançar ataques pessoais a ministros do Supremo Tribunal Federal. As decisões judiciais são passíveis de recursos e podem ser impugnadas, conforme prevê a legislação processual. Portanto, é preciso repudiar discursos de ameaça ou de ódio contra qualquer magistrado”, diz um trecho da manifestação assinada pelo juiz federal Eduardo André Brandão, presidente da Ajufe.

A associação diz ainda que atitudes como a do presidente ‘afrontam as instituições da república e atentam contra a estabilidade democrática’. “Nesse momento, nosso país precisa de pacificação e respeito às leis, sobretudo aos mandamentos constitucionais, para enfrentar os efeitos da pandemia da Covid e a crise econômica, impulsionada pela alta da inflação e crescente desemprego”, prega a entidade.

Na mesma linha, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) disse que as declarações do presidente foram ‘desrespeitosas’ e que Bolsonaro usou o feriado como ‘mote para incitar manifestações antidemocráticas, que desrespeitam a Constituição Federal e o Poder Judiciário’.

“As decisões judiciais devem ser cumpridas e que constitui crime de responsabilidade de um mandatário incitar o seu descumprimento, fazendo referência expressa ao Supremo Tribunal Federal. Ninguém, nem qualquer autoridade está acima da Lei e de decisões judiciais. Ademais, o respeito às regras democráticas é fortalecido pelo seu exercício regular”, diz a nota divulgada pela entidade.

Mais cedo, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, também criticou os discursos do presidente. Ele afirmou que o chefe do Executivo ‘usou dinheiro público’ para transformar o 7 de Setembro em um ‘evento particular a serviço de seus interesses golpistas’. Em seu perfil no Twitter, Santa Cruz ainda cobrou um posicionamento dos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), sobre a conduta de Bolsonaro. “A sociedade espera atitude firme de defesa da democracia ameaçada”, escreveu.

O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello foi outro que reagiu à investida do presidente. O magistrado chamou Bolsonaro de ‘político medíocre e sem noção dos limites éticos e constitucionais’ e disse que ele não está à altura do cargo de Presidente da República. Também defendeu a necessidade de ‘repelir ensaios autocráticos’ e convocou os Poderes Legislativo e Judiciário a agirem contra o que classificou como ‘excessos governamentais’.

Até o momento, Lira não se manifestou publicamente sobre a conduta de Bolsonaro. Já Pacheco usou as redes sociais para defender a democracia neste Dia da Independência. Em artigo publicado no blog, sem citar nominalmente o presidente, também afirmou que ‘liberdade e democracia são valores que não pertencem à direita ou à esquerda’.

Em Brasília, Bolsonaro afirmou que ‘ou o chefe desse poder enquadra o seu ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos’. O presidente atacou os ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, integrantes do Supremo Tribunal Federal, falou em ‘ultimato’ aos Poderes e prometeu convocar o Conselho da República, órgão consultivo que tem entre suas atribuições discutir medidas como intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio e também ‘questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas’. Durante a tarde, em São Paulo, o presidente chamou o ministro Moraes de ‘canalha’, pediu para ele ‘sair’ e disse que, a partir de agora, não vai obedecer nenhuma decisão expedida por ele.