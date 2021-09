Com a proximidade da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas (a “Conference of Parties” – COP – 26), a ser realizada em Glasgow, Escócia, no próximo mês de novembro e sob a presidência do Reino Unido, é oportuno refletirmos brevemente sobre as perspectivas para o mercado de carbono no Brasil.

Desde a histórica Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima realizada no Rio de Janeiro em 1992 (ECO-92), tem havido anualmente uma conferência dos países signatários voltada para o debate e a proposição de medidas para a redução global de emissões de gases do efeito estufa. A partir desta iniciativa, vem surgindo um vigoroso mercado de carbono, que cresce ano a ano, como pode ser ilustrado através da sua regulamentação na União Européia, através do European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS), bem como pelo recente lançamento, em julho de 2021, de um mercado nacional de emissões de carbono na China, que se tornará o maior do mundo quando integralmente implementado, e que pretende atingir a neutralidade das emissões em 2060. E qual a situação do Brasil?

O nosso país apresenta uma situação dúbia: temos uma matriz energética essencialmente limpa (hidrelétrica), com vertiginoso crescimento nos últimos anos da geração eólica e solar, especialmente no Nordeste, aliada a uma experiência bem sucedida na produção e consumo de etanol, que representa um importante passo para a descarbonização do setor de combustíveis (Renovabio). Por outro lado, os desmatamentos criminosos decorrentes do uso de fogo na Amazônia são apontados como causadores de grande quantidade de gases de efeito estufa, além, naturalmente, de gravíssima perda de biodiversidade.

Internamente, ainda não possuímos um mercado regulado de carbono, ou seja, não há uma obrigação legal de metas para a sua redução ou um sistema tributário que desestimule a sua produção. Contudo, há um crescente mercado voluntário formado por empresas, nacionais e internacionais, que buscam reduzir ou neutralizar as suas emissões, inclusive para atender critérios ESG (Environmental, Social and Governance), visando obter vantagens competitivas, como negociar com empresas localizadas em mercados regulados de carbono (União Européia e China, por exemplo), obter linha de crédito especial (como o programa de crédito ASG do BNDES), atender a uma política corporativa na cadeia de suprimentos etc. Logo, independentemente de regulação no Brasil, o imenso desafio da transição energética global imposto pela mudança climática para um mundo com emissões neutras de carbono impactará, direta ou indiretamente, todas as atividades empresariais, razão pela qual torna-se fundamental posicionar-se estrategicamente em relação ao futuro.

*Antônio Beltrão é advogado especialista na área de Direito Ambiental do escritório Da Fonte Advogados