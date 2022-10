Perse e a inscrição prévia no Cadastur

O PERSE (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos) foi criado em 2021 pela Lei nº 14.148 com objetivo de tentar recuperar diversas empresas que atuam direta ou indiretamente no setor de eventos e que foram imensamente afetadas pela pandemia da Covid-19.

Não é novidade que, após uma paralisação tão longa, o setor de eventos saiu extremamente desgastado daquele período, já que diversas empresas ficaram sem caixa e passaram a acumular dívidas, especialmente tributárias.

Com a criação do PERSE, as empresas foram favorecidas com alguns benefícios fiscais, tais como a alíquota zero do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS pelo prazo de até 60 meses e a possibilidade de parcelar os seus débitos federais com redução de juros, multas e demais encargos.

A Lei nº 14.148 atribuiu ao Ministério da Economia a tarefa de definir e especificar os códigos CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) que se enquadrariam no PERSE, o que foi feito em junho/2021, por meio da Portaria nº 7.163.

Ao editar a Portaria nº 7.163/21, o Ministério da Economia criou também um requisito adicional para algumas atividades: a prévia inscrição da empresa no CADASTUR (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo), na data da publicação da Lei nº 14.148.

O novo requisito se aplica apenas aos códigos CNAE descritos no Anexo II da Portaria nº 7.163, como é o caso dos serviços prestados por agências de viagem, hotéis, restaurantes, bares e lanchonetes. As empresas que exploram tais atividades devem estar inscritas no CADASTRUR desde 04/05/2021 para se enquadrar no PERSE e se beneficiar, por exemplo, com a alíquota zero dos tributos federais.

Entretanto, o requisito da inscrição prévia no CADASTUR não foi previsto em lei nem tampouco havia previsão de delegação de competência ao Ministério da Economia para criar requisitos ou impor novas condições para enquadramento no PERSE.

A exigência de inscrição prévia no CADASTUR extrapola a lei, violando diretamente o princípio constitucional da legalidade, já que apenas a lei pode criar deveres e obrigações para as empresas, especialmente quando se trata de requisitos para aproveitamento de benefícios fiscais.

Além da violação ao princípio da legalidade, a exigência de inscrição prévia no CADASTUR também gera um tratamento diferenciado para empresas do mesmo setor, incompatível com o princípio constitucional da isonomia tributária, construído com base na premissa de que não é permitido instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente.

Há também manifesta violação à livre concorrência e à ideia de neutralidade fiscal, já que as empresas que fazem parte de um mesmo setor ou segmento do mercado e estão em situações equivalentes deveriam se sujeitar a uma mesma carga fiscal.

Outros princípios constitucionais violados pelo requisito da inscrição prévia no CADASTUR são a razoabilidade e a proporcionalidade, especialmente quando se considera que esse cadastro não é obrigatório e possui uma função meramente declaratória.

Importante mencionar, ainda, que a exigência da prévia inscrição no CADASTUR acaba por dificultar e até mesmo inviabilizar o acesso aos benefícios do PERSE, o que contradiz os próprios objetivos que motivaram a criação do programa, quais sejam viabilizar a retomada e recuperação do setor de eventos.

A boa notícia é que as empresas que foram prejudicadas por tal exigência ilegal e inconstitucional podem recorrer ao Poder Judiciário objetivando o afastamento da prévia inscrição no CADASTUR, bem como o reconhecimento do direito ao seu enquadramento no PERSE. Embora o tema não tenha sido discutido pelos Tribunais Superiores, existem decisões favoráveis na Justiça Federal de São Paulo.

*Vanessa Cardoso e Erick Calheiros, sócia e advogado do Sfera Law