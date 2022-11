Permanência em projetos florestais de carbono: papel da auditoria jurídica imobiliária e ambiental neste contexto

O carbono estocado em áreas objeto de projetos florestais, ou seja, não emitido para a atmosfera, pode ser comercializado via créditos de carbono após a respectiva certificação por empresa competente para tanto. Para que o projeto seja elegível à certificação, o interessado deve observar determinados critérios de exigibilidade estabelecidos pela certificadora, entre eles o da permanência.

No mercado voluntário de créditos de carbono, os critérios mais aplicados para a certificação constam do programa Verified Carbon Standard (VCS) do Verra, que é uma das certificadoras mais tradicionais neste mercado. Após a confirmação do preenchimento dos requisitos estabelecidos no VCS, o Verra emite as Verified Carbon Units (VCUs), como são chamados os créditos de carbono. Cada VCUs representa a redução ou remoção de 1 tonelada métrica de gases de efeito estufa (GEE) alcançada por meio de um determinado projeto[1].

Nesse contexto, o critério da permanência é essencial para a elegibilidade de um determinado projeto para a certificação, visto que está relacionado à irreversibilidade da redução ou remoção de emissões de GEE, conferindo, por consequência, maior segurança aos adquirentes dos créditos de carbono.

Para o Verra[2], a confirmação do requisito de permanência do projeto demanda a avaliação de 3 (três) elementos principais, quais sejam: (i) riscos internos, referentes à estruturação do projeto, abrangendo questões concernentes ao seu gerenciamento e financiamento; (ii) riscos externos, relacionados às hipóteses de perda da propriedade e/ou da posse dos imóveis vinculados ao projeto; e (iii) riscos decorrentes de eventos naturais/climáticos.

Para o presente artigo, nos interessa a perspectiva dos riscos externos para fins de satisfação do critério de permanência. A sua avaliação envolve a verificação da regularidade e segurança do direito de propriedade e/ou posse dos imóveis objeto do projeto e do engajamento com a comunidade local.

A perda da propriedade e/ou da posse de um imóvel rural pode ser resultado de diversos fatores, a exemplo de (i) irregularidades no registro ou título aquisitivo do imóvel, (ii) procedimento discriminatório de terras públicas, (iii) desapropriação, (iv) execução de garantia real, (v) fraude contra credores ou de execução, e (vi) conflitos possessórios. Por isso, é de suma importância que a auditoria jurídica em projetos florestais de carbono englobe a análise dessas questões.

Nessa linha, é importante que, antes da submissão do projeto à certificadora, o interessado obtenha certidões dos distribuidores forenses e fiscais em nome dos titulares de direitos sobre o imóvel para fins de confirmação da inexistência de ações ou débitos que possam afetar o imóvel e, por consequência, não satisfazer o critério de permanência do projeto. A abrangência da auditoria jurídica dependerá das características do imóvel e da natureza do negócio jurídico que será celebrado com o proprietário para a implementação do projeto.

Quanto à análise de aspectos atinentes ao engajamento com a comunidade local, um fator imprescindível é o mapeamento de interferência ou impacto a comunidades tradicionais demarcadas ou em processo de demarcação, que também pode ser identificado no âmbito da auditoria jurídica mediante consulta aos órgãos responsáveis pela demarcação das comunidades, a exemplo da FUNAI em relação aos povos indígenas.

Este mapeamento é importante sob os pontos de vista fundiário – para avaliação de eventuais riscos de desapropriação para fins de interesse social – e socioambiental, dado que, se identificadas comunidades tradicionais, o rito de consulta previsto pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho deverá ser obrigatoriamente observado, incluindo o envolvimento dos órgãos responsáveis por tutelar os interesses dessas comunidades.

Portanto, é preciso que o interessado, previamente ao pedido de certificação do seu projeto florestal de carbono, realize a auditoria jurídica pertinente, confirmando a inexistência de riscos externos que poderiam comprometer o requisito da permanência e, por conseguinte, a elegibilidade do projeto.

[1] Projetos de redução de GEE correspondem àqueles que evitam emissões de GEE, considerando as projeções de uma linha de base, ao passo que projetos de remoção envolvem efetivamente sequestro de GEE da atmosfera.

[2] Conforme o AFOLU Non-Permanence Risk Tool, disponível em:

. Último acesso em 18.10.2022.

*Beatriz Marcico Pereira, Thaila Maluf Oliveira e Vilmar Carreiro Filho, do Stocche Forbes Advogados