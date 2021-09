‘Perigo, Will Robinson!’

Estamos na era da desintermediação. Empresas estão digitalizando suas estruturas para converter processos analógicos em processos 100% online. Bots, chats e inúmeras outras ferramentas das tecnologias digitais emergentes estão sendo utilizados com a intenção de diminuir o atrito, dar agilidade aos processos e, é claro, diminuir os custos das operações. Um desafio e tanto.

Todo esse movimento é salutar e segue uma tendência mundial que responde a anseios do próprio consumidor, que almeja a facilidade, a comodidade e a segurança que o atendimento online, quando bem feito, pode proporcionar.

O cenário complexo e adverso da pandemia só acelerou a automação, levando as empresas a uma corrida para adiantar grandes projetos de transformação digital dos seus modelos de negócio que originalmente estavam em suas pipelines para daqui 3, 4, 5 anos.

Trata-se de uma questão de sobrevivência, afinal: não dá mais para imaginar um banco com agências, estrutura física, filas quilométricas e milhares de funcionários, disputando o mercado com fintechs e players do gênero, que já nasceram com um sofisticado DNA digital. O que já foi um diferencial competitivo –número de agências em cada esquina–, hoje, não passa de uma linha de custo. E o resultado está aí: a digitalização da nossa vida, de seus processos e burocracias, e o surgimento de mais e mais tecnologias digitais que, aos poucos, vão minando a interface humana nos atendimentos aos consumidores das empresas. O problema está no excesso de automação.

Embora tenhamos avanços inegáveis com a Inteligência Artificial e o Machine Learning, em agilidade e menos complicação na hora de comprar um produto, serviço ou de buscar um atendimento online, os bots ainda deixam muito a desejar e parecem estar longe de agradar a esse consumidor que não abre mão de algo fundamental na sua jornada: ser bem tratado. Uma pesquisa da consultoria PWC que ouviu 15.000 pessoas revelou que 92% dos consumidores de uma marca podem abandoná-la após interações malsucedidas.

É exatamente o que eu vou fazer com a marca que escolhi para adquirir um consórcio. Justo na hora de dar entrada no processo de resgate do prêmio, o que era para ser um momento feliz se tornou em dor de cabeça só porque um chatbot não possuía dados o suficiente para interpretar e resolver a minha solicitação. A falta de um atendimento humano que conseguisse lidar com um problema um pouco mais complexo do que o que um bot é capaz de resolver custou uma relação longeva de admiração com uma marca da qual eu era um cliente fidelizado.

Grandes empresas que cresceram com reputação de bom atendimento e boa experiência para o consumidor no mundo analógico são as mais desafiadas pela digitalização, porque cultura não é algo simples de ser digitalizado.

Como publicitário, enxergo o bot como mais um canal de comunicação com o cliente e sei que uma mensagem equivocada ou um serviço ineficiente podem causar estragos na reputação das marcas.

O desafio de equilibrar a convivência entre bots e pessoas nos SACs das empresas variam de segmento para segmento, mas são proporcionais tanto às ambições das empresas quanto ao risco de prejuízo em bilhões de reais que um atendimento malfeito pode custar a elas.

O atendimento humano continua sendo imperativo para o SAC das empresas porque ainda é o único que consegue interpretar as nuances das relações humanas, que são complexas por natureza. Porque, ao contrário do robô da série “Perdidos no Espaço“, os bots não irão emitir o sinal de alerta: “Perigo, Will Robinson!”

*PH Gomes é sócio e CCO da aceleradora de negócios Greenz