Performance. Qual é o momento certo de agir?

O que é performance?

Você é daquelas pessoas que esperam que tudo esteja perfeito para começar a agir? Você espera que tudo esteja nas melhores condições climáticas para poder fazer tudo que precisa?

Bem, as palavras performance e aperfeiçoamento foram criadas justamente porque não somos perfeitos. Você pode ver que em todas tem a sílaba PER, de perfeição, de se tornar perfeito. Então a gente vem para a Terra como uma página em branco e quando a gente nasce, já traz toda a nossa bagagem de DNA. Traz conosco todas as vivências que tivemos em vidas passadas e traz uma série de imperfeições que precisam ser purificadas, corrigidas, melhoradas, aqui na vida presente, na vida atual.

Alta performance

Então, só se aperfeiçoa quem não é perfeito, só precisa melhorar a performance quem não é perfeito. Então, quem disse que você tem que esperar que tudo fique perfeito para você agir, que tudo esteja bem para agir. Não espere a hora certa, pois nunca vai chegar.

Nossa, a quantidade de pessoas em consultórios pedindo orientação, que estudavam, estudavam, estudavam e nunca se achavam prontas para dar o primeiro passo, que estavam sempre querendo evoluir, querendo melhorar, querendo fazer algum curso, querendo investir em alguma coisa para depois agir. Então, muitas vezes quando viam, já tinham se passado 20 anos, 30 anos, já estavam no final da vida e não tinham dado o passo que queriam em direção aos seus sonhos, em direção à busca pessoal, à sua busca interna.

Performance e aperfeiçoamento

Uma das coisas mais tristes que acontece na vida de uma pessoa é chegar a uma determinada idade e ver que não fez nada do que deveria ter feito e ver que aquele sonho de criança de quando ela tinha 8 anos, foi deixado para trás e que se tornou uma pessoa triste, amarga, infeliz, porque ficou esperando que tudo estivesse perfeito para tomar a decisão que precisava ser tomada.

Mas a gente cresce no meio da adversidade, cresce quando os problemas se apresentam na nossa vida. Quando as dificuldades, quando os maiores desafios se impõem é que a gente cresce, amadurece, aprende a se tornar uma pessoa melhor.

É por isso que a gente deve agir já, agora, na direção de nossos sonhos. Se você tem alguma coisa para fazer, faça de uma vez. Se você tem uma atitude para tomar, tome de uma vez, não pensa muito não. Claro que também ser inconsequente, doido e sair fazendo as coisas por aí sem pensar, é nocivo e nos traz consequências muito desgastantes, mas pensar demais pode ser bem pior que isso.

Performar

Pensar demais pode te levar à zona de conforto, à temida zona de conforto, ou então ao sofá de sua casa, aquele buraco negro que te atrai todos os dias e você fica lá sentado, pensando na vida e não faz nada do que podia ter sido feito para sua vida melhorar.

Então você precisa se libertar desse sofá e o sofá, entenda a “metáfora do sofá”, pode ser qualquer lugar que te deixe parado, estagnado, porque o nosso Universo todo é feito de movimentos, de energia e se você fica parado você não está alinhado com o Universo e aí as conquistas não vêm. O que vem é a rotina, a mesmice, todo dia é mesma coisa e a gente acaba ficando nesse conforto sem ação nenhuma para ir em busca dos nossos sonhos.

Taxa de performance

Então se você está parado, se você está estagnado, esperando condições perfeitas, lamentamos dizer, mas esse dia não vai chegar, porque nunca vai estar bom, nunca vai estar perfeito. Você precisa levantar daí onde está e dar o primeiro passo. Se você tiver essa coragem, o Universo vem e te empurra. Porque você teve o livre-arbítrio de tomar a atitude que precisava e aí, seus anjos da guarda, seus mentores, os seres de luz que lhe amparam, conseguem lhe apoiar. Mas o primeiro passo, a primeira decisão é sempre sua.

*Patricia Cândido, CEO da Instituição Luz da Serra