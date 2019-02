Perda de mandato de parlamentar condenado em regime fechado a mais de 120 dias é automática, defende PGR Manifestação ao Supremo foi feita por Raquel Dodge no âmbito de ADPF impetrada pela Mesa da Câmara no caso do ex-deputado Paulo Feijão, condenado pela Corte máxima a 12 anos de reclusão na Máfia dos Sanguessugas