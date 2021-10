Pensão por morte: quem tem direito ao benefício e quais são os requisitos necessários

A pensão por morte é o benefício pago aos dependentes da pessoa que faleceu na qualidade de segurado pelo INSS, seja ele aposentado ou não.

Para adquirir a qualidade de segurado é necessário estar matriculado na Previdência Social e ter todas as contribuições em dia. O INSS estabelece carência mínima para algumas situações que variam de acordo com o caso em específico, por exemplo:

Para a pensão por morte, auxílio-doença, salário-maternidade ou nos casos de acidente de qualquer natureza e de doença que impeça o profissional de exercer o seu trabalho não é necessário que o segurado tenha um período mínimo de contribuição.

No caso da pensão por morte, quem recebe o benefício são os dependentes do contribuinte que veio a óbito, o objetivo é auxiliar financeiramente a família, do momento da perda em diante. O pagamento mensal é feito pelo próprio INSS assim que for comprovada a relação familiar e a necessidade do recebimento.

As regras relativas ao tempo de recebimento do benefício variam de acordo com o tipo de dependente,para dependentes menores de idade (filhos e equiparados) o recebimento se dá, em regra, somente até os 21 anos. Se o dependente, seja ele filho ou similar, tiver mais de 21 anos e não possuir invalidez confirmada por perícia, não tem direito ao benefício.

No caso de cônjuges ou companheiros (união estável) existem variações de acordo com alguns fatores, por exemplo:

Tempo do relacionamento: se o casamento ou união estável tivesse menos de 2 anos de duração, o dependente receberá a pensão por apenas por 4 meses;

Tempo em que a pessoa falecida contribuiu para o INSS antes de sua morte: se a pessoa contribuiu por um tempo inferior a 18 meses, o dependente também receberá por apenas 4 meses.

Assim, se o tempo de relacionamento e o tempo de contribuição forem superiores ao que você leu acima, a duração máxima do benefício vai variar conforme a idade do dependente no momento da morte do companheiro, conforme exposto a seguir:

Menos de 22 anos – 3 anos de recebimento.

Entre 22 e 27 anos – 6 anos de recebimento.

Entre 28 e 30 anos – 10 anos de recebimento.

Entre 31 e 41 anos – 15 anos de recebimento.

Entre 42 e 44 anos – 20 anos de recebimento.

A partir de 45 anos – Vitalícia

Vale ressaltar que em 2015 a lei foi alterada para funcionar nos parâmetros acima. Antes disso, o cônjuge ou companheiro tinha direito a pensão vitalícia independentemente da circunstância.

Já os pais ou, ainda, o irmão e enteado, em condições de dependência econômica comprovada, são considerados possíveis beneficiários. Contudo, é preciso salientar que tais dependentes poderão requerer o benefício SOMENTE na ausência do cônjuge; companheiro(a); filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.

Por fim, é válido chamar atenção ao Enunciado n° 13 do Conselho de Recurso da Previdência Social, o qual prevê que a dependência econômica pode ser parcial, devendo, no entanto, representar um auxílio substancial, permanente e necessário, cuja falta acarretaria desequilíbrio dos meios de subsistência do dependente.

*Patricia dos Santos Rosa é advogada e fundadora do escritório Patricia Santos Advocacia, com especialização em Direito Empresarial e Direito Sucessório

*Gabriel Pazzini Torres dos Santos é estudante de Direito e Assistente Jurídico no escritório Patrícia Santos Advocacia