Pensão por morte: qual o passo a passo do benefício cedido pelo INSS?

Nesta segunda-feira (24) é relembrado um dos direitos mais significativos para os cidadãos brasileiros, a previdência social. Essa data é uma homenagem ao Decreto Legislativo 4.682/1923, também conhecido como a Lei Eloy Chaves, que assegura a renda de qualquer brasileiro contribuinte em casos de acidentes, invalidez, morte, prisão e velhice, por exemplo. O nome popular se dá pelo proponente da lei, o Deputado Federal Eloy Chaves (SP), apesar da lei ser assinada pelo presidente do Brasil na época, Arthur Bernardes.

A pensão por morte é o benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aos dependentes do segurado, homem ou mulher, que falecer, aposentado ou não, conforme previsão expressa do art. 201, V, da Constituição Federal. E antes de qualquer coisa, para este benefício ser concedido, temos que verificar a qualidade do segurado. Ou seja, analisar se ele era segurado do INSS, se estava contribuindo ou já recebia algum benefício do INSS.

Para uma melhor compreensão, imagine que o nome da pessoa falecida era João – personagem fictício. Pronto, se João tem a qualidade de segurado, agora vamos para o próximo requisito: conferir a carência e o tempo de relacionamento do mesmo.

Por onde começar

Nesse caso, o que é a carência? É o tempo mínimo que o segurado tem que contribuir para poder usar e gozar dos benefícios previdenciários. No caso da Pensão por Morte, em regra, não há carência. E, para que a esposa ou companheira possa receber, elas precisam ter no mínimo dois anos de relacionamento (casamento ou união estável), senão, incidirá a carência de 18 meses.

É importante lembrar que no caso da União Estável é necessário um documento formal que comprove essa união. Caso não tenha a comprovação, ela precisa ser feita com um Juiz Federal, pois ele tem competência para declarar essa união de acordo com testemunho. Não será necessário entrar com uma ação para declarar a união estável e depois uma segunda ação para requerer a Pensão por Morte. Se resolve tudo junto numa mesma ação.

Com o falecimento do João, quem poderá receber a Pensão por Morte? Seus dependentes.

E quem seriam os dependentes do João? Em primeiro lugar sua esposa ou companheiro(a) e seus filhos menores de 21 anos ou inválidos (ainda que tenham deficiência intelectual ou mental). Em segundo lugar, seus pais e seus irmãos. Ressalta-se que somente os que estão em segundo lugar precisarão comprovar a dependência econômica em relação ao João e os primeiros excluem a possibilidade de os segundos receberem. Ressalto ainda que somente os pais e irmãos precisarão comprovar a dependência econômica em relação ao João.

Pronto, sabendo quem tem direito a receber, agora vamos falar de valores da Pensão por Morte. Os dependentes não receberão o mesmo valor que João recebia, seja do salário pelo trabalho, ou pela Previdência Social. Existe um cálculo específico determinado em lei que define o valor da Pensão por Morte. Se João estivesse trabalhando em vida, o valor que seus dependentes irão receber deverá ser calculado sobre o Salário de Benefício, para depois pegar 60% desse valor que será acrescido de dois pontos percentuais (2,0%) para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para homens, e de dois pontos percentuais (2,0%) sobre o tempo de 15 anos de contribuição para mulheres.

Caso João já estivesse aposentado, alguns detalhes são diferentes. Com a reforma da Previdência, o valor do benefício aos dependentes seria de 50% da aposentadoria. Deverá ser acrescentado 10% por dependente (cônjuge, companheiro(a), filhos etc) até que chegue a 100%. Assim, se João tivesse como dependente somente uma viúva sem filhos, por exemplo, ela deveria receber 60% do valor que era pago ao seu esposo.

Principais dúvidas na hora de solicitar o benefício

Um novo casamento ou uma nova união estável cancela o benefício da pensão por morte? A resposta rápida é ‘não’. Mas o que não pode ocorrer é o recebimento de duas pensões por morte por um cônjuge ou um companheiro(a). Se o pensionista tiver novo relacionamento, e esse novo cônjuge ou companheiro vier a falecer, nesse caso o(a) viúvo(a) ou companheiro(a) sobrevivente poderá optar pela pensão de maior valor.

Mais um ponto deve ser ressaltado: a Pensão por Morte será temporária em razão do tempo de relacionamento. A pessoa viúva ou o(a) companheiro(a) dos segurados que faleceram devem ter 45 anos de idade ou mais na data da morte. O benefício pode durar quatro meses ou ser variável, vai depender da idade e do tipo de beneficiário.

O benefício do pagamento da cota individual da Pensão por Morte cessa para o cônjuge ou o companheiro basicamente em três anos, com menos de 21 anos de idade; em seis anos, entre 21 e 26 anos de idade; em dez anos, entre 27 e 29 anos de idade; em quinze anos, entre 30 e 40 anos de idade; em 20 anos, entre 41 e 43 anos de idade; ou vitalícia, com 44 ou mais anos de idade. Para os filhos, cessa aos 21 anos, se não for inválido. E, para os demais já citados, cessará quando finalizar a situação de dependência econômica, ou seja, ao completarem 21 anos.

Outros casos: Se o óbito for decorrente de acidente do trabalho, de doença profissional ou de doença do trabalho, a aposentadoria que serve de base será equivalente a 100% do salário de benefício. Afinal, quando se trata de falecimento por acidente do trabalho ou doença ocupacional, a Pensão por Morte é considerada acidentária, e nesses casos poderá gerar reflexos, dentre os quais a indenização a ser exigida dos causadores do acidente do trabalho que será de competência da Justiça do Trabalho.

Perde o direito à pensão por morte o condenado criminalmente por sentença transitada em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis.

Como enviar o requerimento da Pensão por Morte

Os documentos necessários devem ser enviados em pdf por meio do aplicativo Meu INSS ou pelo site meu.inss.gov.br. Documentos mínimos exigidos: Certidão de óbito ou documento que comprove a morte do segurado – obtida em cartório de registro civil da sua cidade; Identidade e CPF do João; Carteira de trabalho, carnês de contribuição para o INSS, NIT (Número de Identificação do Trabalhador), PIS ou NIS; Certidão de nascimento e/ou casamento, bem como identidade e CPF; Do Cônjuge: certidão de casamento, identidade, CPF e carteira de trabalho.

Do companheiro(a): documentos comprobatórios da união estável e dependência financeira. Podem ser usadas como provas declaração de união estável feita em cartório, certidão de nascimento dos filhos, plano de saúde, endereço em comum, conta corrente conjunta, entre outros; Filho (a) menor de 16 anos: identidade, CPF e certidão de nascimento, apresentados por seu representante legal; Filho (a) com idade entre 16 e 21 anos: identidade, CPF e certidão de nascimento, sem a necessidade de um representante legal.

Por fim, depois do benefício ser deferido, o dependente receberá um comunicado pelo sistema, por e-mail ou até por carta via correio indicando qual o banco que a Pensão por Morte será paga.

*Daniella Torres, mestre em Direito e Políticas Públicas, especialista em Direito Previdenciário e professora de Direito na Graduação e Pós-graduação do Centro Universitário de Brasília (CEUB)