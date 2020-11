Pedofilia: a patologia, o crime sexual e a exposição psicológica de menores

Na última segunda-feira (26), um jovem TikToker de 19 anos, causou espanto coletivo nas redes sociais após assumir seu relacionamento amoroso com uma menina de apenas 13. “Nossos pais sabem e autorizam nosso namoro. Toda nossa família sabe. Eu quero e autorizo nosso namoro”, afirmou a menor. “Estou 100% ciente do tempo dela e vou respeitar isso”, emendou o jovem.

O termo “pedófilo”, em referência ao rapaz, entrou no Trending Topics do Twitter após uma das internautas que viralizaram o assunto, destacar que trata-se de um crime. “Se um cavalo daquele sente atração numa criança, com corpo de criança, atitudes de criança, e que se VESTE como criança, ele é sim um pedófilo nojento que manipulou a menina”, escreveu a usuária em sua rede social.

Após uma verdadeira enxurrada de críticas, embasadas em aspectos jurídicos e psicológicos, ambos decidiram vir a público, por meio do Instagram, revelando que tratava-se apenas de uma brincadeira e que as acusações, embora bem fundamentadas, não se aplicavam ao caso deles. “A gente até respondeu um comentário. A gente não achou que ia ter tanta coisa. Enfim, pelo amor de Deus, parem. E os famosos que falaram da gente, vocês estão certos. Mas a gente não está namorando! A gente se trata como irmão”, explicou a menor.

A partir de então, o caso passou a dividir opiniões. De um lado, estavam os que afirmavam que a decisão de revelar que tudo não passava de uma brincadeira foi uma estratégia de defesa diante das críticas e uma medida de urgência para evitar maiores desdobramentos – inclusive legais. Do outro, estavam os que acreditaram na negação do relacionamento mas que não aprovaram a natureza da “piada”.

Brincadeira ou não, a situação em si carrega uma pergunta problema importante e de alerta/interesse público: É crime um adulto namorar menor de idade? Para responder essa pergunta, é necessário mergulhar fundo nos aspectos jurídicos e psicológicos que envolvem o tema.

Pedofilia: desmembrando o transtorno psiquiátrico

O ato de padecer da doença pedofilia, sem a prática efetiva de abusos sexuais, não configura crime. “De acordo com o DSM-5 (Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, quinta edição) da Associação Psiquiátrica Americana, a pedofilia se enquadra como um transtorno psiquiátrico. Pesquisas apontam que pedófilos possuem anormalidades cerebrais”, revela a psicóloga Marcelle Portugal, especialista em Terapia Cognitivo Comportamental.

“Um indivíduo, com diagnóstico de pedofilia, pode manifestar suas fantasias sexuais intensas e recorrentes envolvendo menores, se utilizando das mais variadas formas de indução e atração dessas vítimas, a fim de satisfazer seus desejos próprios, desencadeados por fatores como: doenças afetivas, estresse psicológico intenso e abuso de substâncias psicoativas”, complementa a terapeuta.

A patologia, o abuso sexual e o crime de estupro de vulnerável

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, entende-se por criança a pessoa até 12 anos incompletos, e adolescente, a pessoa até 18 anos. Assim, um menor com 12 anos é considerado adolescente, e não mais criança. “Importante ter em mente que esta classificação do Estatuto não muda a possível responsabilização de um adulto (a partir de 18 anos), quando este passa a ter algum tipo de relacionamento amoroso com uma pessoa menor de 14 anos, podendo se enquadrar como ‘estupro de vulnerável’, com previsão no artigo 217-A do Código Penal, sendo, uma manifestação do que chamamos de ‘pedofilia’, erigido pela Lei nº 8.072/90, como uma das hipóteses de crimes hediondos”, explica Sandro Caldeira, professor de Direito Penal e Criminal, mestrando em Criminologia pela UFP/Porto – Portugal e Delegado de Policia Civil no Rio de Janeiro.

“De acordo com o artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, constitui crime ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos, sendo a pena de reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. Importante lembrar que, em razão da idade, ainda que o menor de 14 anos queira e ‘consinta’ com o ato libidinoso (relação sexual, beijo lascivo, e outros atos de natureza sexual), isso não impede a configuração do crime, pois sua anuência do menor de 14 anos com qualquer ato de conotação sexual não é levada em consideração” complementa o professor.

É importante reforçar que qualquer pessoa pode denunciar, às autoridades competentes, a relação entre um adulto e um (a) menor incapaz. “Feita a comunicação à Polícia Civil, e verificado se o fato procede, será instaurado inquérito policial para investigar o ocorrido, e, em caso de confirmação, o suposto autor do crime será indiciado pelo delegado e o inquérito policial encaminhado para a justiça a fim de que o Ministério Público possa processar o autor do fato”, aponta Caldeira.

A exposição da menor a situações de abuso fisico e psicológico

Analisando do ponto de vista legal, a omissão, por parte dos pais, diante de toda e qualquer prática que configure legalmente abuso sexual para com a menor em questão, pode torná-los cúmplices de estupro. “Diante da evidência da negligência e/ou descaso, a ponto da criança ou adolescente ter sido vítima de abuso ou exploração sexual, devemos discutir qual a contribuição dos pais para a ocorrência do crime. Caso fique demonstrado que os pais sabiam das circunstâncias do abuso sexual e anuíram com isso, devem ser responsabilizados como partícipes do crime, vindo a responder pelas mesmas penas do estuprador”, finaliza o delegado.

Agora, analisando do ponto de vista psicológico, a relação amorosa entre um jovem de 19 anos e uma menor de 13, por exemplo, pode ser resultado de uma projeção, por parte dela, de uma figura de proteção e segurança, algo similar à função de um pai. “É muito importante que esta adolescente faça terapia para entender qual motivo que despertou a atenção dela por esse jovem mais velho. Entender a dinâmica familiar e analisar se ela vem de um ambiente disfuncional ou não, são fatores fundamentais para uma análise mais profunda. Dependendo do caso, existe a possibilidade de estar havendo uma projeção”, explica a psicóloga Adriana Severine.

Ainda é importante alertar sobre os problemas emocionais que esta relação pode acarretar na menor, futuramente. “Pela falta de maturidade e experiência de vida a menor está sujeita a ser vítima de manipulações e /ou chantagens emocionais com muito mais facilidade, visto que ainda não desenvolveu a segurança necessária para dizer ‘não’. Precisamos ter em mente que trata-se de uma menina que ainda está em processo de criar sua autoestima, estabelecer limites e fortalecer sua personalidade, logo, este processo incompleto a torna muito mais vulnerável a qualquer tipo de manipulação e abusos psicológicos, físicos e sexuais”, finaliza Adriana.

Portanto, conclui-se que o fato isolado de um jovem de 19 anos se relacionar amorosamente com uma menor de 12 anos, não configura crime – embora seja importante enfatizar as vulnerabilidades psicológicas descritas acima. No entanto, se houver conjunção carnal e/ou atos libidinosos, e sendo esta prática denunciada e comprovada, o rapaz pode ser condenado por “estupro de vulnerável”. Neste caso, se os pais estiverem cientes do ocorrido e forem coniventes e/ou omissos, também podem ser enquadrados como cúmplices, perdendo a guarda da menor e correndo risco de ir para a cadeia.

*Mayara Martins é jornalista e escritora. Graduou-se em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 2017, e é autora do livro Não Somos Silêncio, que retrata casos de violência física, verbal e sexual contra a mulher