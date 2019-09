‘Pedido formal de desculpas’ (do subprocurador-geral ao Supremo após críticas da Lava Jato) Ouça Antônio Carlos Bigonha e seu pedido de perdão aos ministros do STF nesta terça, 3, depois que procuradores da força-tarefa do Ministério Público Federal no Paraná reprovaram publicamente decisão da Corte máxima de anular condenação do ex-presidente da Petrobrás