Pedestre feliz

Eu adoro dirigir. Sou do tempo em que os jovens, ao completar 18 anos, corriam para fazer a carteira de habilitação. Só não fiz a minha no próprio dia, porque meu aniversario foi num Sábado. Mas, na Segunda cedo, eu estava lá. Naquela época só havia Chevrolet (GM), Volkswagen, Ford e Fiat. O meu primeiro carro foi um Chevette verde metálico. Alguns anos depois, o presidente Fernando Collor chamou os carros nacionais de “verdadeiras carroças”. Decretou a abertura do país para os importados e acabou com a reserva de mercado no Brasil. Foi uma das poucas coisas boas que o Collor fez. Mas isso é outra história.

Naquela época não havia celular e muito menos WhatsApp, Instagram ou Facebook. As conexões se davam fisicamente e não virtualmente. Uber ou Lift? Compras online? Delivery? Nem em sonho. Portanto, ter um carro era quase que imprescindível. Porém, o tempo passou, a tecnologia chegou e, com isso, mudaram-se os hábitos. O carro já não é artigo essencial.

Escrevo de Washington, nos EUA, onde vim passar uma temporada de dois meses . Desta vez, resolvi me adaptar aos novos tempos e não aluguei um carro. Optei por viver uma experiência como pedestre. Gostei!

É claro que aqui o transporte público funciona perfeitamente bem. Entretanto, o mais importante é o respeito ao pedestre. Acredite ou não, as faixas de segurança não são meras listras brancas decorando o asfalto como no Brasil. Mesmo não havendo semáforo, os carros param. Basta colocar o pé na faixa.

O trânsito retrata bem o perfil da sociedade americana, que tem elevado nível de educação e forte espírito coletivo. É regida por leis claras, duras e, mais importante de tudo, implacavelmente aplicadas. A palavra impunidade, tão banalizada nos trópicos, não é muito popular por aqui. Dirige-se com cautela e zelo pois sabe-se que qualquer infração terá sérias consequências.

Tudo isso faz com que a vida dos pedestres seja bem menos arriscada. Aliás, atravessam a rua com uma segurança espantosa. A convicção do pedestre, ao pisar na faixa de segurança, é o próprio reflexo de se viver num lugar onde as leis existem e são cumpridas à risca. Sabem que estão protegidos pelo sistema. Já eu, por via das dúvidas, sempre olho antes de atravessar. Vai que tenha algum brasileiro com carro alugado por aqui… .

*Fernando Goldsztein, empresário, fundador do “The Medulloblastoma Initiative”