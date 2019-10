Pedágios 30% mais baratos no Paraná a partir de hoje por acordo de leniência da Ecorodovias

Entra em vigor nesta terça, 1.º, acordo de leniência firmado entre a Lava Jato e a Ecorodovias, controladora das concessionárias Ecovia e Ecocataratas, que prevê a redução de 30% no valor cobrado nas praças de pedágios operadas pela empresa durante um ano. Isso representa uma economia de R$ 220 milhões nas duas rodovias.

Na praça de São José dos Pinhais, nos arredores de Curitiba, por exemplo, o valor da tarifa para um automóvel que era de R$ 20,90 passa a ser de R$ 14,60.

Mais do que cumprir a lei, o importante é que os cidadãos sintam diretamente os efeitos do combate à corrupção, diz o procurador da República Felipe D’Elia Camargo. “Por isso, prezamos – de forma inédita contra concessionárias – que os motoristas sintam os benefícios desses acordos diretamente em seus bolsos.”

O acordo de leniência ainda prevê investimento de R$ 130 milhões no trecho administrado pela Ecocataratas e R$ 20 milhões no trecho da Ecovia. As obras serão definidas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

Além do desconto tarifário e das obras, R$ 30 milhões serão pagos como multa, prevista na Lei de Improbidade Administrativa e revertida para os cofres públicos do Estado.

Praças de pedágio administradas pela concessionária ficarão 30% mais baratas durante cerca de um ano. Foto: Ecorodovias/Reprodução

Os acordos de leniência firmados com as concessionárias já somam R$ 1 bilhão no Estado do Paraná, afirma Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato no Paraná.

“Neste ano, pela primeira vez na história brasileira, concessionárias estão reconhecendo o pagamento de propinas e devolvendo centenas de milhões para a sociedade, que se beneficia com a redução dos pedágios, a realização de obras e a restituição de recursos que entram para o Paraná.”

O acordo foi firmado em 12 de agosto, depois que a empresa reconheceu o pagamento de propinas para a obtenção de modificações contratuais benéficas à concessionária desde o ano 2000. O documento foi homologado pelo juízo da 1.ª Vara Federal de Curitiba e pela Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal.