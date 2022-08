PEC Kamikaze, Ulisses e sereias

Planejava neste espaço discorrer sobre mais algumas dificuldades advindas da reforma da Lei de Improbidade Administrativa para sua missão de contribuir com o sistema brasileiro de combate à corrupção. Já falamos do tema por aqui em três oportunidades. Nada obstante os problemas trazidos pela nova legislação são tantos que o assunto ainda não se esgotou.

Identificamos no processo legislativo que culminou na aprovação da Lei nº 14.230/2021 a fonte de muitas incongruências e falhas técnicas que marcam o novo texto legal, as quais, como era de se esperar, estão gerando acesos debates nos Tribunais, em um cenário pintado de insegurança jurídica e mesmo risco da mais completa deslegitimação das agências responsáveis pela apuração e punição de atos ímprobos, isso caso o potencial de verdadeira anistia embutido no novo diploma se concretize[i].

A notícia da aprovação relâmpago da PEC Kamikaze[ii], contudo, impõe-nos uma reflexão maior sobre o papel das instituições e do Direito na tentativa de racionalização e republicanização do exercício do poder político.

Se um processo legislativo mais detido, observando as respectivas etapas regimentais, a partir de um projeto de lei desenhado com auxílio de especialistas, submetido a audiências públicas e estudos de impacto, sob o crivo atento das comissões parlamentares pertinentes, intuitivamente poderia ter conduzido a uma reforma da Lei de Improbidade Administrativa de melhor qualidade da que nos foi ofertada pelo Congresso, o êxito até então obtido pelo voluntarismo por trás da PEC Kamikaze nos faz duvidar sobre a real capacidade que os instrumentos normativos têm para evitar péssimas deliberações públicas, movidas por inspirações provavelmente diversas daquelas que são esperadas dos nossos representantes eleitos.

A teoria constitucional lança mão de uma ilustrativa imagem para descrever a importância da Constituição de um povo em momentos de viva agitação social e aguda impaciência das demandas coletivas: Ulisses acorrentado ao mastro do seu navio, medida que ele se autoimpôs como meio de não se deixar persuadir pelos cantos das sereias em sua travessia por mares turbulentos, o que, em ocorrendo, seria a receita do desastre[iii].

Pois bem.

Essa é a imagem que temos da atual conjuntura política brasileira.

Se a lei eleitoral impede aumento de despesas sociais em ano de eleição[iv], e se a ela mesma não pode ser modificada em tal período[v], isso tem um objetivo claro de proibir decisões governamentais que desequilibrem o sufrágio em favor do candidato que tenha a chave do cofre.

Se existe um teto de gastos previsto na Constituição e se esta prevê um rito mais complexo para ser alterada do que uma lei ordinária, que inclusive não poderia ocorrer em situações de emergência ou de grande comoção nacional[vi], busca-se evitar deliberações precipitadas sobre matérias relevantes para o país.

São as correntes que prendem Ulisses ao seu barco.

Se nos perguntassem semana passada se seria possível ao governo federal criar um novo programa social, ou incrementar a despesa de um já existente, isso há 3 meses das eleições, diríamos com convicção que não.

A Constituição e a lei são precisas sobre esse tema.

Nada obstante no Brasil de hoje altera-se não só a legislação como a Constituição com tanta frequência, sem observância a qualquer rito processual vocacionado a contribuir para o debate e para o aprimoramento dos textos normativos projetados[vii], que o resultado teoricamente impossível com facilidade virou realidade.

Se as sereias cantam, devemos nos render aos seus encantos, e receber os aplausos da plateia. A final de contas, quem será contrário a dar mais dinheiro para as pessoas economicamente vulneráveis e a criar programas de apoio financeiro a classes profissionais especialmente impactadas pela alta internacional dos combustíveis?

A estratégia jurídica foi montada.

Como o problema para o êxito da política redentora está na Constituição e na lei, basta alterar a Constituição.

A sedução é tão grande que o quórum qualificado de 3/5 para aprovar a medida não foi um obstáculo. Dois turnos de votação em cada uma das casas do Congresso? Que bobagem, façamos eles no mesmo dia, já que a urgência (da eleição?) não pode esperar.

E assim caminha a nossa nau, numa trajetória tresloucada, como se não houvesse amanhã.

Mas haverá.

Quem será o “cara chato” que vai estragar esse grande esforço para atender aos anseios da população?

“Cara chato”: “Vejam só senhores, atenção! A medida proposta viola flagrantemente a Constituição e a legislação vigente! Isso terá um custo. Hoje é para atender aos nobres motivos anunciados por vossas senhorias. Amanhã poderá ser para satisfazer razões de outra índole. A ausência de regras para o exercício de poder é, no fundo, prejudicial a todos. Quem hoje é maioria amanhã é minoria, e vice e versa. Pelo menos discutam bem as propostas, sopesem seus ganhos e perdas, antes de jogar o país para esse caminho”.

Ao que consta, no Congresso de 2022, houve apenas um “cara chato” no Senado e dezessete na Câmara.

*Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho, doutor e mestre em Direito do Estado. Juiz de Direito em São Paulo

