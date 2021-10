PEC dos Precatórios unirá ‘bolas de neve’ na Economia e no Direito

Os advogados patronos de ações de alto valor devem ficar atentos aos desdobramentos da PEC 23/2021, conhecida como a PEC dos Precatórios. As normas propostas pelo Governo Federal, que passariam a valer já para o Orçamento 2022, afetarão todos os precatórios protocolados na janela de 02/07/2021 até 01/07/2022.

A situação recebeu novos contornos devido às recentes manifestações do Presidente da República contra o Poder Judiciário, fazendo com que o embate gerasse contornos de uma “bola de neve” na economia, atingindo em cheio os profissionais do Direito, detentores de créditos/precatórios oriundos dos seus honorários contratuais.

A ‘Solução CNJ’ encabeçada pela Presidência do Senado à Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) visa a regulamentação via o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) da parte da correção dos valores dos precatórios, o que em tese atenuaria o desgaste político da PEC e arrefeceria a relação Executivo/Judiciário.

Mas, para a grande maioria dos analistas jurídicos e assim concordo, essa solução do CNJ geraria insegurança jurídica e judicialização do tema, visto que o assunto Precatórios é inerente à Constituição. A Proposta ainda prevê uma atualização menos favorável do que está hoje em vigência, que é o IPCA-e, isso certamente seria questionado judicialmente.

A grande questão é que a PEC visa resolver um problema do teto de gastos. Não é que o Governo Federal não possua dinheiro para pagar os quase 90 bilhões em dívidas com os precatórios. Ela ocorre que por conta do teto, onde não há espaço no orçamento para cobrir demandas sociais. Com isso, surgiu a proposta do parcelamento de precatórios milionários ou dos precatórios que excedam em 2,6% da receita corrente líquida da União.

Ocorre que até hoje ainda não sabemos quanto é, ainda não temos acesso à lei orçamentária anual (LOA) 2022. Economicamente isso geraria a união com outra “bola de neve” para orçamentos futuros. O Governo já garantiu que pagará os precatórios até 455 mil reais para 2022, mas tudo ainda é incerto. Obviamente os advogados serão atingidos, pois são detentores de créditos/precatórios oriundos dos seus honorários contratuais.

Temos acompanhado a tramitação da chamada Proposta de Emenda da Constituição dos Precatórios (PEC 23/2021) com atenção, pois as resistências sobre o quadro fiscal são profundas. Os caminhos para o entendimento das restrições dos precatórios considerados, bem como a finalidade da criação de um programa de assistência social (Auxílio Brasil) são árduos e não necessariamente resolverão o problema.

A negociação sobre os precatórios cria uma sensação de insegurança que, claro, é desfavorável ao ambiente de negócios. Entendemos que menos de 5% dos precatórios gerados serão afetados por essa nova proposta de pagamento feita pelo Governo Federal. Ao todo, a PEC deverá considerar somente os precatórios com valores acima de 60 mil salários mínimos, o equivalente a R$ 66 milhões, que poderão ser quitados com entrada de 15% e nove parcelas anuais. Esse cenário reforça ainda mais a necessidade do mercado investidor possuir os mecanismos e capacidades necessárias para fazer o melhor uso possível dos precatórios “pulverizados”, ou seja, os ativos de menores valores.

O único aspecto positivo é a possibilidade de ter uma fonte de recursos para o novo programa social do Governo Federal, o chamado Auxílio Brasil. Isso poderá capilarizar mais a distribuição de renda e gerar impacto positivo no consumo. Por outro lado, a quebra de um direito garantido na Constituição traz incerteza ao mercado como um todo, alertando para a possibilidade do rompimento de contratos, o que gera incerteza para os investidores e prejuízo para a imagem do Brasil como um país interessante para receber investimentos.

*Allan Edward é CEO da fintech Ori Assets, especializada na negociação de precatórios e créditos judiciais