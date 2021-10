PEC da vingança. O fim do Ministério Público como conhecemos hoje

Será votada no dia 19 de outubro deste ano, na Câmara dos Deputados, a proposta de emenda constitucional (PEC nº 5/2021), que altera sobremaneira a composição do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e suas atribuições.

No caso de ser aprovada em ambas as Casas Legislativas, sepulta a independência funcional do Ministério Público, submetendo seus membros a controle quanto à sua atividade fim, algo impensado em um estado democrático de direito, que aniquila o atual perfil constitucional do Ministério Público.

Além disso, fulmina a autonomia da Instituição ao prever que a Corregedoria Nacional e a Vice-Presidência do CNMP serão exercidas por membro do Ministério Público escolhido pelos próprios Parlamentares, isto é, com evidente conotação política.

O Ministério Público, seja na esfera estadual ou na federal, é Instituição autônoma, independente e que tem como principais atribuições a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e a proteção dos direitos difusos, coletivos e individuais indisponíveis.

Muito embora atrelado administrativamente ao Poder Executivo, dele não faz parte, orbitando entre os três Poderes e a eles fiscalizando dentro do sistema de freios e contrapesos.

Desde a promulgação da atual Constituição Federal de 1.988, que deu ao Ministério Público novo perfil, a Instituição vem incomodando os poderosos.

Os membros do Ministério Público (Procurador da República, Procurador ou Promotor de Justiça) possuem garantias constitucionais que obstam, ou ao menos dificultam, as mais variadas ameaças endereçadas aos órgãos da persecução penal, notadamente os policiais, que não as possuem.

Após estágio probatório de dois anos, o membro do Ministério Público, torna-se vitalício, só podendo perder o cargo em razão de sentença condenatória transitada em julgado e proferida em ação própria no tribunal competente. Tal garantia impede que seus membros sejam coagidos a adotar determinado comportamento contrário ao seu entendimento e, muitas vezes, ao próprio direito objetivo.

Também é garantia constitucional do membro do Ministério Público a inamovibilidade, ou seja, não poder ser removido (transferido) de cargo ou mesmo promovido coercitivamente, exceto por interesse público mediante decisão de um órgão colegiado.

Outra garantia é a irredutibilidade de vencimentos, pois, caso assim não fosse, coerções por esse motivo seriam comuns, notadamente pelos governantes atingidos por investigações ou ações judiciais promovidas pela Instituição.

Para que possa bem desempenhar suas funções livre de pressões, os membros do Ministério Público possuem a independência funcional, que lhes é outorgada pela Constituição Federal. Ela consiste na garantia de que seus membros possam atuar livre de pressões e de acordo com seu posicionamento jurídico, não sendo lícito impor outro modo de agir, cabendo-lhes apenas observar o regramento jurídico vigente e a sua consciência.

Esse princípio Institucional é um dos pilares do Ministério Público, cujos membros não possuem chefia, a não ser administrativa, e não se encontram vinculados a um posicionamento jurídico adotado por quem quer que seja. Tal princípio existe para que o Órgão Ministerial não sofra pressões pelos mais poderosos.

A PEC nº 05/2021 possui dispositivos que visam a restringir sobremaneira a independência funcional dos membros do Ministério Público.

Pela redação do texto fica evidente a intenção de que a maioria dos membros do Conselho Nacional do Ministério Público seja externa aos quadros do Ministério Público ou escolhida pelos Congressistas.

Assim é que foi criada outra vaga de conselheiro destinada à escolha pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, alternadamente, de cidadão com notório saber jurídico e reputação ilibada (inc. VIII, do art. 130-A, da CF).

Com efeito, o Congresso Nacional, caso aprovada a PEC da forma como redigida, poderá indicar dois conselheiros entre pessoas de notório saber jurídico e de conduta ilibada, respectivamente, por cada uma das Casas (inc. VII), além de outro conselheiro em razão da nova vaga criada (inc. VIII).

Além desses três nomes indicados livremente entre qualquer cidadão que preencha esses requisitos, poderá o Congresso Nacional (Câmara e Senado) indicar como conselheiro um membro dos Ministérios Públicos dos Estados ou da União, dentre os que ocupam ou ocuparam, respectivamente, o cargo de Procurador-Geral de Justiça ou Procurador-Geral de um dos ramos do Ministério Público da União, indicado a cada biênio, alternadamente, por cada uma das Casas (inc. IX).

E não é só. Poderá o Congresso Nacional eleger, a cada biênio, alternadamente por cada Casa, um Ministro ou Juiz, indicado pelo Supremo Tribunal Federal (inc. X).

Dessa forma, o Poder Legislativo indicará, de forma direta ou indireta, para compor o CNMP, cinco conselheiros.

Além desses cinco Conselheiros escolhidos direta ou indiretamente pelo Congresso Nacional, os Tribunais Superiores escolherão cada um deles um Ministro ou Juiz de Direito, totalizando dois Conselheiros, e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil mais dois Conselheiros (advogados). Serão, assim, oito Conselheiros externos aos quadros do Ministério Público, um membro da Instituição, mas escolhido pelo Congresso Nacional, totalizando nove Conselheiros. Por outro lado, serão sete Conselheiros escolhidos internamente pelo Ministério Público, sendo quatro pelo Ministério Público da União (um de cada ramo), três pelo Ministério Público dos Estados, além do Procurador-Geral da República, que é o Presidente do Órgão. De 14, passariam a ser 17 Conselheiros.

E não para por aí a sanha do Legislativo de ter em suas mãos, sob seu controle, o Ministério Público brasileiro.

Digo isso porque a proposta do § 3°-A do art. 130-A da Constituição da República reza que a função de Vice-Presidente e Corregedor Nacional será exercida pelo membro do Conselho Nacional do Ministério Público indicado na forma do inciso IX do caput do art. 130-A, isto é, a escolha dar-se-á, alternadamente, a cada biênio, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dentre os membros do Ministério Público que ocupem ou tenham ocupado o cargo de Procurador-Geral de Justiça (Estados) ou Procurador-Geral de um dos ramos do Ministério Público da União.

Imaginem os próprios Deputados e Senadores, que possuem em seus quadros inúmeros parlamentares investigados e processados pelo Ministério Público, escolhendo o Corregedor Nacional e o Vice-Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público com amplos poderes para punir e até mesmo decidir pela propositura de ação para a perda do cargo dos membros da Instituição.

Talvez o dispositivo mais perigoso e criticado fosse o § 3°-F, do art. 130-A da Carta Constitucional. Ele permitia ao CNMP interferir na atividade fim do Ministério Público, isto é, no seu serviço, bastando que se alegasse e comprovasse, em regular procedimento, que ocorreu violação do dever funcional, ou quando se observasse a utilização do cargo com o objetivo de se interferir na ordem pública, na ordem política, na organização interna e na independência das instituições e dos órgãos constitucionais.

A redação do dispositivo foi revista e passou a constar que: “O Conselho Nacional do Ministério Público poderá desconstituir atos administrativos que constituam violações do dever funcional dos membros após a devida apuração em procedimento disciplinar, preservada a independência funcional e assegurada a apreciação judicial”. No mesmo sentido o disposto no inciso II, do § 2º, que traz algumas das atribuições do CNMP: “II- zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas”.

Pode parecer ao exegeta mais afoito que estaria tudo resolvido com a nova redação do dispositivo (§ 3º, F), o que está longe de ser verdade.

A norma permite a desconstituição de atos administrativos que, no entender dos conselheiros, constitua violação de dever funcional dos membros da Instituição. Novamente, pretende o Legislativo que um órgão administrativo sem nenhuma função jurisdicional anule ato administrativo praticado por membros do Ministério Público, imiscuindo-se na sua atividade fim, isto é, no seu serviço, tal como destinado constitucionalmente (art. 129 da CF), como se magistrado fosse, o que não é possível.

Qualquer investigação realizada por um membro do Ministério Público constitui ato administrativo, como as contidas no inquérito civil ou no procedimento investigatório criminal. E esse material probatório é que será empregado na propositura de ações no âmbito cível ou penal.

Do mesmo modo, recomendações, termos de ajustamento de conduta, acordos de não persecução cível e penal são atos administrativos e, em tese, podem ser anulados pelo CNMP no caso de aprovação do texto da PEC tal como redigido.

Não se trata de revisão ou desconstituição de atos administrativos de gestão do Ministério Público, que é uma das funções primordiais do CNMP, mas de atos pertinentes à atividade fim dos membros do Ministério Público, algo impensado em um estado democrático de direito. Quem deve apreciar e, se o caso, desconstituir esses atos administrativos, que constituem atividade fim do Ministério Público, é o Poder Judiciário, mediante ações ou recursos próprios, ou por meio de medidas ou recursos internos da Instituição, previstos em sua Lei Orgânica.

Mesmo que se diga que será preservada a independência funcional, esse conceito é muito subjetivo e pode ser interpretado ao gosto do freguês, o que é temerário e perigoso, notadamente com um CNMP majoritariamente composto por pessoas alheias aos quadros do Ministério Público ou escolhida pelo Poder Legislativo, que podem ter intenções nada republicanas ao decidirem de uma ou outra forma.

Não que esteja a duvidar da integridade dos conselheiros, pelo contrário, mas é uma possibilidade que não pode ser descartada.

Até mesmo decisão judicial que reveja o ato do CNMP, não raras vezes, será difícil de ser obtida por invadir mérito administrativo e ser matéria interna corporis, o que vemos constantemente ocorrer em decisões da Suprema Corte em relação ao Poder Legislativo.

O Conselho Nacional do Ministério tem, na atualidade, entre suas funções constitucionais, justamente zelar pela autonomia funcional da Instituição. Com efeito, não pode o Órgão violar o princípio da independência funcional, sem o qual o membro do Ministério Público perde sua autonomia e, mediante pressões internas e externas, pode vir a ser manipulado, o que o sistema constitucional vigente visa a evitar.

Cuida-se de dispositivo inconstitucional. Não cabe ao CNMP, órgão com funções administrativas e correcionais, sob qualquer pretexto, interferir na atividade fim do Ministério Público, violando a independência funcional de seus membros e a autonomia da Instituição.

Por isso, essa Proposta de Emenda Constitucional já está a ser chamada de “PEC da Vingança” em razão de ações corajosas de membros do Ministério Público, que todos os dias e nos mais variados locais de nosso país, enfrentam inimigos poderosos, que nunca seriam alcançados sem as normas vigentes, que propiciam à Instituição e a seus membros as garantias necessárias para que possam agir de forma independente.

É claro que, pela natureza humana, há alguns abusos e equívocos de forma pontual, longe de serem a regra. Para esses casos, insignificantes do ponto de vista percentual, há mecanismos próprios para que possam ser contidos e seus autores punidos dentro de critérios de proporcionalidade e com todas as garantias do devido processo legal.

Se um ou outro membro do Ministério Público não foi punido como deveria, aos olhos do Poder Legislativo, são casos isolados que não podem servir de parâmetro e desculpa para se alterar a composição da Corregedoria Nacional da Instituição, que puniu mais do que o Conselho Nacional de Justiça, órgão equivalente do Poder Judiciário, no período de 2005 a 2019[1]. Lembro, ainda, que além da Corregedoria Nacional, cada Ministério Público (da União e dos Estados) possui sua Corregedoria própria, que também é responsável por fiscalizar e, se o caso, após o devido processo administrativo, punir seus membros por infrações funcionais com as sanções legalmente previstas.

O que não se faz possível é que, sob esse pretexto, que parece não ser o motivo verdadeiro, tolha-se a independência de seus membros e a autonomia da Instituição, prejudicando, no final das contas, toda a sociedade, que é a destinatária final de sua atuação, posto que um Ministério Público forte, autônomo e independente, é garantia da observância dos princípios e regras constitucionais por todas as pessoas, independentemente de qualidade e condição pessoal, que deve permear o Estado Democrático de Direito.

Não tenho como acusar ninguém e nem possuo provas nesse sentido, mas tudo leva a crer que se trata de inovação constitucional com o claro propósito de inibir a atuação corajosa de membros do Ministério Público, como a ocorrida na finada Operação Lava-jato, que atingiu, condenou e prendeu pessoas até então intocáveis, algo inusitado em nosso país.

Situação muito parecida ocorreu nos anos 90 na Itália, na conhecida “Operação Mãos Limpas”. Durante a operação, devido à enorme pressão exercida por “forças ocultas”, a equipe foi aos poucos sendo desfeita até desaparecer. Nos meses seguintes, foram aprovadas pelo parlamento italiano diversas leis com o claro propósito de proteger os parlamentares e dificultar a punição de agentes públicos corruptos e seus corruptores.

Chegou-se ao cúmulo de vários integrantes da operação serem acusados de abuso de autoridade e de corrupção.

Infelizmente, a semelhança com o que está a ocorrer no Brasil é enorme, bastando ver os recentes acontecimentos.

Muito embora tenham ocorrido avanços no texto, ainda se mostra perigoso para o Ministério Público, Órgão constitucionalmente responsável pela investigação e propositura de ações cíveis e penais contra as pessoas mais poderosas do país, dentre elas empresários e políticos, que, em muitas oportunidades, usam esse poder em seu benefício para não serem alcançadas pelos braços da Justiça.

Se não bastasse a sensível flexibilização da Lei de Improbidade Administrativa, enterro da Operação Lava-jato, aprovação de diversas leis que dificultam sobremaneira a apuração de delitos, notadamente do colarinho branco, a exacerbada leniência dos Tribunais Superiores com a criminalidade, mormente o tráfico de drogas, tenta-se agora manietar o Ministério Público, Instituição responsável por investigar e processar os políticos e poderosos do Brasil.

Não há como negar que os mais prejudicados por um Ministério Público acuado e fraco não são seus membros, mas a sociedade que ele representa e defende.

Enfim, para o bem de toda coletividade, espero que essa PEC seja rejeitada ou alterada a fim de que o Ministério Público não deixe de ser o defensor da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

[1] Fonte: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14067-levantamento-da-corregedoria-nacional-demonstra-efetividade-do-cnmp-no-julgamento-de-pads-nos-ultimos-15-anos.

*César Dario Mariano da Silva, procurador de Justiça – SP. Mestre em Direito das Relações Sociais. Especialista em Direito Penal. Professor universitário. Autor de vários livros, dentre eles Manual de Direito Penal, Lei de Execução Penal Comentada, Provas Ilícitas, Estatuto do Desarmamento, Lei de Drogas Comentada e Tutela Penal da Intimidade, publicados pela Juruá Editora