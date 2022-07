PEC 11/22: mais do que o piso salarial da enfermagem, o que significa para a sociedade?

Recentemente, ainda em julho, foi aprovada no Senado, a PEC 11/22, vinculando à Constituição Federal, a Lei 2.564/ 20, que instaura o Piso Salarial da Enfermagem. Sem dúvidas uma conquista fundamental destes profissionais que investem anos de formação para o cuidado com muita ciência. Mas a há um valor maior nisso tudo e é preciso observar alguns dados.

No Brasil, a enfermagem representa mais de 60% da força de trabalho na saúde. De acordo com o COFEN, são mais de 2.6 milhões de profissionais, incluindo níveis superior e técnico. 85% de mulheres e 53% do total, mulheres negras. Então sim, temos motivo para celebrar a PEC, mas este contexto precisa ser considerado.

A saúde é um campo de domínio masculino, de discriminação social e de cor que reflete a sociedade. A Lei 2564, que trata do piso salarial da enfermagem, data de 2020. Desde 1961 os profissionais médicos já possuem piso salarial regulamentado. E no mesmo paralelo aqui considerado para a Enfermagem, dados do CFM mostram que no País são mais de 500 mil médicos (20% do volume da enfermagem), ainda na sua maioria homens, em um movimento de feminilização que se intensificou apenas em 2009.

Em tempos em que a violência contra as mulheres se escancara e se confirmam, porque temos gravações sem as quais talvez não tivéssemos crédito, precisamos reconhecer que não há casos isolados. As violências são normalizadas, ou melhor, banalizadas como nos apresenta Hannah Arendt e o Christopher Dejours.

Ainda há muito a se conquistar em termos de condições de trabalho, reconhecimento e respeito nos campos que reproduzem as violências sociais, mas este passo pós pandemia é um marco que na luta por um cuidado melhor para toda a sociedade: para quem trabalha e para quem precisa. O salário é apenas a base de uma pirâmide que sustenta reconhecimento, segurança e realização.

Estabelecer o piso profissional traz a garantia mínima de que o achatamento que vem acontecendo ao longo das duas últimas décadas, pode ser retardado em alguma forma. A discussão de fonte de custeio caminha e é necessário a sanção da Presidência, para que a partir de 2023 a lei vigore. Este argumento não justifica “inviabilizar” a conquista. Se há corte do orçamento para cumprir teto de gastos, existem verbas parlamentares obscuras, propostas aprovadas em um ano eleitoral, mau uso e a corrupção.

No privado, mesmo com a inflação da saúde excedendo a geral, há espaço para se reconfigurar o investimento em pessoas. Empresas que já se preocupam com profissionais, já superam a remuneração do Piso ora definido e sabem do retorno que se tem quando se permite um ambiente de segurança e de estímulo para engajar pessoas. E a enfermagem é fundamental para o funcionamento da operação em saúde, produtividade, encantamento do cliente e na última linha, pelo retorno de investimento da saúde suplementar.

Celebremos, mas não deixemos de lado todas as lutas, muito maiores e difíceis. Não é por nós, enfermeiras, é por nós mulheres e pela saúde de toda a sociedade.

*Chrystina Barros, enfermeira, especialista em Gestão de Saúde, doutoranda em Administração pelo COPPEAD/ UFRJ e coordenadora da Câmara Técnica de Gestão do COREN/ RJ