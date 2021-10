PEC 05/21 e o guardião da democracia

Tramita pela Câmara dos Deputados, e em ritmo acelerado, a PEC 05/21. Proposta pelo Deputado Paulo Teixeira (PT/SP), trazia no texto original a alteração da Composição do Conselho Nacional do Ministério Público-CNMP. Em síntese, tirava a vaga do MP do Distrito Federal e Territórios, permitia que Ministros de Tribunais Superiores integrassem o CNMP e permitia que o Corregedor-Nacional do CNMP fosse alguém não integrante da carreira. O MP seria o primeiro órgão a ter um Corregedor externo.

Aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara por 37 votos a 13, a proposta foi remetida à Comissão Especial. Lá não foi ofertado relatório, e, portanto, não foi a matéria analisada pela Comissão. Decorrido o prazo regimental da Comissão Especial (que poderia perfeitamente ser prorrogado), o Presidente da Câmara determinou sua remessa direta ao Plenário.

Para ser aprovada na Câmara, a PEC precisa de 308 votos em dois turnos. Se aprovada, será remetida ao Senado. Tratando-se de PEC, não se sujeita a sanção presidencial.

No último dia 6 de outubro, o relator, Deputado Paulo Magalhães (PSD/BA), apresentou seu primeiro parecer de plenário (com quatro outras alterações posteriores).

Há pontos muito complexos e que podem alterar por completo a formatação do Ministério Público como órgão autônomo, com membros dotados de independência funcional.

Como primeiro exemplo, o parecer traz a faculdade do CNMP desconstituir atos de Promotores e Procuradores, transmudando-se de órgão de controle externo para órgão de controle interno, e que poderá interferir decisões de Promotores e Procuradores, como oferecimento de denúncias, instauração de investigações e proposituras de ações civis públicas e por improbidade.

Em verdade essa previsão ingressa no próprio poder jurisdicional. Explica-se: oferecida a denúncia, e recebida pelo juiz, a parte interessada obtém no CNMP a invalidação daquele ato (denúncia), o que retiraria o pressuposto para a ação penal (a denúncia é a petição inicial do processo penal público). Outro exemplo: poderia o CNMP desconstituir pedido de prisão preventiva feito pelo Promotor/Procurador, e mesmo após a sua determinação por Juiz ou Tribunal. E isso, em razão de entendimento de que não pode o Juiz decretar a prisão sem provocação, levaria à soltura do réu, mesmo com o Poder Judiciário entendendo ser ela cabível.

Isso seria criar a quinta instância no já complexo sistema judicial brasileiro e seria conferir, a um órgão administrativo, o poder transverso de rever decisões judiciais.

Também interferindo na atividade de Promotores e Procuradores, o parecer propõe que o CNMP possa rever decisões dos Conselhos Superiores dos Ministérios Públicos. São esses últimos órgãos colegiados que, dentre outras funções, fazem a revisão de arquivamentos de investigações de atos lesivos ao meio ambiente, à saúde pública e ao patrimônio público, dentre outros assuntos.

Cabe aqui lembrar que todos os atos de Promotores e Procuradores já estão sujeitos ao controle pelo Poder Judiciário, não se justificando a revisão de mérito por órgão de controle. Seria o mesmo que conferir ao Conselho Nacional de Justiça o poder de decisões jurisdicionais dos Juízes.

Outra inovação do parecer é a alteração desse próprio órgão interno, o Conselho Superior. Hoje seus membros são eleitos (ressalvados membros natos como Procuradores-Gerais e Corregedores-Gerais). Essa eleição é fundamental para não só a oxigenação do órgão, como também para evitar o controle monolítico da Instituição.

Ocorre que o parecer da PEC propõe que o Procurador-Geral nomeie 2/3 dos integrantes do órgão (hoje eleitos), criando-se um sistema hermético e não democrático no órgão que revê as decisões do próprio Procurador-Geral, assim fulminando o seu delicado –e necessário – sistema de freios e contrapesos.

O parecer, outrossim, propõe que o Corregedor-Nacional seja indicado pelo Parlamento (e não mais eleito pelos integrantes da carreira que compõem o CNMP). O Corregedor-Nacional, dessarte, passaria a ser politicamente indicado, e somente dentre os ex Procuradores-Gerais. Também prevê o parecer que se exclua da composição do CNMP o representante do secular Ministério Público Militar, o que impediria esse importante ramo do MP da União de participar de sua própria discussão orçamentária (porquanto é essa feita no âmbito do CNMP).

Outra questão que chama a atenção é a proposta do relatório de que a prescrição por faltas funcionais do membro do MP só passe a correr a partir do conhecimento do fato pela “autoridade máxima” da Instituição, termo absolutamente vago. Mais que isso, instaurado o processo disciplinar a prescrição ficará suspensa e por tempo indeterminado.

Recentemente o Congresso Nacional aprovou a alteração do prazo de prescrição dos atos de improbidade administrativa (inclusive de corrupção), prevendo que essa corra do fato (e não do conhecimento do fato) e que, instaurado o processo, volte a correr pela metade (prescrição intercorrente).

Em miúdos: a prescrição de processo contra corrupto ocorrerá em quatro anos após sua instauração, se não houver julgamento. A prescrição da falta funcional de um Promotor ou Procurador (que podem ser atos como simplesmente trocar o número do processo, fazer uma publicação inadvertida em rede social pessoal ou mesmo atrasar por poucos dias o pagamento de uma conta privada) poderá ficar suspensa para todo o sempre…

O Ministério Público é o guardião da democracia, titular da ação penal pública e protetor dos direitos sociais difusos (como patrimônio público, meio ambiente, saúde pública, urbanismo, idosos, infância e juventude, direito das minorias, dentre outras hipóteses).

Na sua vida funcional os seus membros enfrentam pessoas com poder, tanto econômico, como político. Portanto, e sem esgotar todos os outros temas que a PEC 05/21 envolve, é perceptível que alterar o sistema constitucional do Ministério Público não trará qualquer avanço na proteção da sociedade e ao próprio Estado Democrático de Direito (Estado Democrático de Direito que devotou a sua guarda ao próprio MP, na firme dicção Constituição de 1988). Do contrário, isto poderá impactar negativamente no combate à criminalidade organizada e à corrupção, até em razão da maior burocratização do sistema de persecução.

*Paulo Penteado Teixeira Junior, promotor de Justiça, presidente da Associação Paulista do Ministério Público-APMP, 2.º vice-presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público-CONAMP