PEC 05/21 é mais um revés na defesa do meio ambiente

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 05/21, em processo de votação na Câmara dos Deputados, se aprovada da forma como está sendo apresentada, traz uma série de malefícios à independência do Ministério Público e terá efeitos negativos também em questões envolvendo o meio ambiente. A PEC propõe ampliar a influência política do parlamento dentro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio da inserção de corregedoria eleita por parlamentares e com poderes para minar a independência da instituição.

Então perguntamos: qual seria o ganho para a área ambiental brasileira, especialmente no atual contexto de emergência climática, caso estas alterações nocivas viessem a se concretizar? Certamente nenhum. Casos de danos ambientais às comunidades, como os rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho, são situações em que o acesso à justiça social e ambiental estão literalmente em terreno pantanoso, em função do extravasamento de rejeitos de empresas política e economicamente poderosas sobre as populações e o meio ambiente

Imaginemos neste cenário um Ministério Público vulnerável e sob o controle do Parlamento diante das cláusulas extremamente subjetivas da PEC 5/21, que poderiam tolher sua “atuação política”, ou seus atos administrativos.

Que consequências nefastas teria esta neutralização para uma comunidade destruída e um ambiente arrasado — e para um rastro de destruição com centenas de quilômetros, a serem reparados? Que poderes teria um membro do MP, desguarnecido por sua instituição e debaixo da censura de corregedor eleito por políticos influenciáveis? Que chances ofereceria ao MP a atual conjuntura do parlamento cujas votações revelam apenas um deputado ambientalmente correto para três deputados “insustentáveis”?

A sorte das comunidades atingidas pela degradação do meio ambiente certamente não seria muito promissora — e sua possibilidade de acesso à justiça estaria tremendamente reduzida. Ressalte-se recente decisão da ONU, reconhecendo o direito ao meio ambiente saudável como direito humano fundamental.

Propor alterações nas salvaguardas ambientais da sociedade brasileira exige, inicialmente, comprovação sobre metas a serem atingidas e a eficácia do método a ser empregado. Além disso, não poderia prescindir de uma ampla consulta pública para o setor interessado, ou seja, para a população brasileira.

O momento institucional atual é de gravidade ímpar para a manutenção das conquistas sociais. As inconsistências democráticas e ambientais do Executivo federal vêm demonstrando o contínuo desmantelamento do Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama), o fragilizar de normativas protetivas pelo Ministério do Meio Ambiente, por meio de supressão da participação social (Conama), e o uso recorrente e abusivo de canetadas e boiadas.

O retrocesso também é mensurável no âmbito do Legislativo, vide os recentes projetos de lei que representam retrocessos comprovadamente nocivos. Exemplos são os projetos sobre licenciamento ambiental e grilagem. Não há indicador que ateste confiabilidade ambiental para o Executivo ou na atual composição do Legislativo. Nos projetos de lei, a contagem dos votos demonstra que os ambientalmente corretos se restringem a menos de 25% do total.

Há uma grande diferença entre ser oportuno e ser oportunista. Não é à toa que o PEC 05 está sendo firmemente apoiada pelo chamado “Centrão”, setor do parlamento conhecido por amalgamar-se ao terreno das oportunidades. Quando verificamos o contexto de carência para controle social, retirar a independência do MP é uma atrocidade. No atual cenário, qualquer argumento de melhoria que venha a ser sinalizado com a aprovação do projeto será, no mínimo, fantasioso. Especialmente se alegar maior controle social. Controle social a partir de quem, para quem e para que?

A aprovação da PEC 5/21 representa a fragilização do MP e não se restringirá à área ambiental, mas a todas as especializações que tangenciam direitos difusos e coletivos. Para exemplificar riscos, na emergência climática e consequente crise hídrica precisaremos da eficiente e independente ação do Ministério Público para salvaguardar o direito ao meio ambiente equilibrado e à saudável qualidade de vida, especialmente para os mais vulneráveis.

Para entender a extensão do problema, o artigo 127 e seu parágrafo 1º da Constituição Federal determina que o Ministério Público é “instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” e que “são princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.”

Sem independência, o MP não poderá atuar de forma eficaz na defesa dos interesses sociais e individuais da população brasileira. Ao plasmarmos o modelo sugerido pela PEC 5/21 sobre a realidade nacional das atrocidades ambientais, percebe-se que as atuais salvaguardas representadas na atuação do Ministério Público seriam completamente vulnerabilizadas com o novo modelo proposto na PEC 5/21. Este é um risco que a sociedade brasileira não pode correr.

A atual disfuncionalidade ambiental do Legislativo nacional é evidente e comprovável. Devemos saneá-la e não propor sua transferência para o seio do MP. Os conflitos de interesse são explícitos, como têm demonstrado representações pouco lúcidas do agronegócio, da mineração e do desmatamento, que legislam continuamente em causa própria. Tudo isso está muito distante da isonomia em priorizar, de forma exclusiva, a defesa do interesse ambiental público, que é dever de ofício do MP.

*Carlos Bocuhy é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental (Proam)