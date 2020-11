Pé diabético: toda a atenção para salvar o seu pé

O dia 14 de novembro é dedicado aos portadores de diabetes para conscientização sobre a doença. O controle adequado dos níveis de glicose, atividade física regular, controle alimentar, interromper o hábito de fumar, são alterações fundamentais no diabético para que ele possa ter uma vida sem algumas desagradáveis evoluções inerentes a diabetes.

O pé no portador de diabetes deverá receber um cuidado todo especial para evitar maiores complicações, e a mais temida é amputação do pé ou em algumas situações até da perna.

Muitas pessoas tem alteração circulatória periférica, que reduz o fluxo de sangue para os pés, alterações de nervos periféricos causando redução de sensibilidade, favorecendo pequenas feridas e infecções que podem não ser percebidas e levar a amputação.

Alguns cuidados podem evitar que surjam feridas e que evoluam, como por exemplo: Inspeção diária dos pés para verificar se há feridas ou calosidades; e usar um creme hidratante após o banho, evitando passar creme entre os dedos.

Vale ressaltar também o cuidado com os calos nos pés. Por serem comuns em diabéticos, a forma de pisar pode pressionar alguns pontos e estes calos podem evoluir para úlceras. Portanto, deve-se sempre evitar cortar os calos e procurar uma orientação especializada.

O pé diabético quando apresenta alteração da circulação deve ser avaliado e acompanhado pelo cirurgião vascular.

Para melhorar a circulação existem opções de tratamento, dependendo do comprometimento circulatório, que pode ser uso de medicamentos, cirurgia para reconstrução do fluxo arterial com pontes e também angioplastia que é um procedimento minimamente invasivo.

A importância em focar na prevenção com cuidados básicos pode em muito evitar complicações e amputações.

*Josualdo Euzébio da Silva, cirurgião vascular e endovascular do corpo clínico do Biocor Instituto, membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, do Colégio Brasileiro de Radiologia e da Sociedade Americana de Cirurgia Vascular