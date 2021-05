PDT envia ao Supremo notícia-crime contra Bolsonaro por ‘charlatanismo’ com ‘prescrição indiscriminada’ de cloroquina Segundo a legenda, Bolsonaro incorre nos crimes previstos nos artigos 132 e 283 do Código Penal 'ao fazer propaganda massiva de que a cloroquina é medida infalível para promover a cura da covid-19' sem estudo científico que comprove a eficácia do medicamento