PDT de Ciro pede ao TSE que investigue se campanha de Bolsonaro usou recursos para bancar apoiadores na Esplanada

O PDT pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que averigue se foram usados recursos de campanha do presidente Jair Bolsonaro para o patrocínio de caravanas de apoiadores para os atos marcados para este 7 de Setembro em Brasília e no custeio da estrutura das manifestações.

Documento O pedido do PDT PDF

A legenda ingressou com ação cautelar na Corte Eleitoral, acionando o candidato à reeleição, seu candidato a vice, Braga Netto, o PL e a coligação pelo bem do Brasil – integrada pelo partido do presidente, e pelas siglas Republicanos e Progressistas.

O pedido do PDT é para que o PL tenha de comprovar ‘todos os gastos efetivados nas últimas três semanas, sobretudo os que foram destinados à campanha de Bolsonaro, com a apresentação de extrato das contas destinadas ao Fundo Partidário, ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha e às doações’.

Com relação ao presidente e seu candidato a vice, o partido requer que o TSE determine a apresentação dos respectivos extratos das contas bancárias abertas para fins de campanha eleitoral.

Além disso, a legenda que patrocina a candidatura de Ciro Gomes ao Planalto quer que a Polícia Rodoviária Federal do Distrito Federal encaminhe a lista completa dos ônibus e caravanas que chegaram à Brasília para participar do ato de 7 de Setembro, ‘com todas as documentações de identificação correspondentes a cada veículos, especificamente sobre qual pessoa física ou jurídica custeou as viagens’.

A alegação do PDT é a de que, apesar de o 7 de Setembro deste ano comemorar os 200 anos da Independência do Brasil, Bolsonaro ‘desvirtuou totalmente a finalidade da comemoração para fins eleitorais, especificamente porque vai aproveitar o momento para entoar o coro já conhecido contra as instituições brasileiras e contra o Estado Democrático de Direito’.

A sigla aponta ‘potencial utilização de dinheiro público e de fontes vedadas em uma campanha edificada para estorvar todos os cânones do Estado Democrático de Direito’. As instituições estão sob alerta com os atos bolsonaristas marcados para este 7 de Setembro. No ano passado, a data foi marcada por atos antidemocráticos, com faixas golpistas.

O PDT ainda argumenta que há ‘farta introjeção de aportes financeiros de grande monta’ nos eventos referentes à comemoração do feriado ‘especificamente em razão de que se está no decorrer do pleito eleitoral e as pautas postas nas comemorações em tela estão ligadas umbilicalmente à plataforma de campanha de Bolsonaro’.

Como mostrou o Estadão, o Exército foi questionado pelo Ministério Público Federal no Rio sobre as medidas adotadas para evitar manifestações político-partidárias no 7 de Setembro, tendo negado propósito eleitoral nas comemorações. O general Sérgio Borges de Medeiros da Silva, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Leste, disse que os eventos previstos são “demonstrações cívico-militares de amor pelo Brasil”.

Em Brasília, a Procuradoria abriu um inquérito civil para que o governo Bolsonaro adote ‘medidas de prevenção’ para que o ato oficial do Executivo e o desfile cívico militar em comemoração ao bicentenário da Independência neste 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios, ‘não se confunda com ato de natureza político partidária’. A solicitação foi remetida, por ofício, ao ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira.

COM A PALAVRA, A CAMPANHA DE BOLSONARO

A reportagem busca contato com a campanha do presidente Jair Bolsonaro. O espaço está aberto para manifestações.