Pauta criminal na agenda do STF e do STJ, após a posse de suas novas presidentes

A pauta criminal é um dos temas de destaque tanto do Supremo Tribunal Federal (STF) como do Superior Tribunal de Justiça (STJ), após a recente posse de suas presidentes (respectivamente, ministra Rosa Weber e ministra Maria Thereza de Assis Moura).

No STF, a ministra Rosa Weber mencionou 14 temas, mas postergou alguns que aguardam julgamento. Entre os assuntos que serão debatidos nesta e nas próximas semanas, estão a possibilidade de contratação de advogado por ente público sem licitação e a retroatividade e o alcance dos acordos de não persecução penal para ações em curso.

No dia 21 de setembro, está previsto o julgamento da validade de dispositivos da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/1993) que permitem a contratação de advogados por entes públicos por inexigibilidade de licitação (REs 610523 e 656558 e ADC 45). A discussão é importante diante do crime de dispensa indevida de licitação.

No dia seguinte, 22 de setembro, estará em pauta a remissão de pena, no âmbito do RE 1116485. O STF discutirá a necessidade de revisão ou de cancelamento da Súmula Vinculante 9, em razão de alteração na Lei de Execução Penal (LEP) que permite ao magistrado revogar até 1/3 do tempo remido da pena, nos casos de prática de falta grave, reiniciando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Recentemente, outro caso de destaque foi incluído na pauta de julgamento do dia 22: o HC 185.913, no qual se discutirão os limites do acordo de não persecução penal (ANPP), inserido há pouco tempo na legislação criminal com o denominado pacote anticrime (Lei 13.964/19).

Por sua vez, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), alguns temas criminais relevantes também estão em pauta.

No último dia 10 de agosto, a Terceira Seção julgou o Incidente de Deslocamento de Competência (IDC) 9, que trata da Chacina do Parque Bristol, ocorrida na Zona Sul de São Paulo/SP, inserida nos “crimes de maio de 2006”. Por unanimidade, o incidente foi deferido para determinar a transferência e reabertura dos inquéritos da Polícia Civil de São Paulo para a Polícia Federal.

Nesse mesmo dia, também foi julgado o REsp nº 1.977.027, no qual se definiu impossibilidade de inquéritos e ações penais em curso serem empregados na análise dos requisitos previstos para a aplicação do tráfico privilegiado. Fixou-se a seguinte tese: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”.

Aguarda-se a continuidade do julgamento do REsp nº 1.977.135, cujo relator é o ministro Joel Ilan Paciornik (Tema Repetitivo nº 1155), em que se analisa a possibilidade de se computar o período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno para fins de detração e, nesse caso, se haveria necessidade de fiscalização eletrônica.

Também se espera a definição sobre os critérios para a configuração de justa causa apta a validar o ingresso de policiais em domicílio sem prévia autorização judicial e sem consentimento do morador. Especificamente, será julgada a seguinte tese: “Saber se a simples fuga do réu para dentro da residência ao avistar os agentes estatais e/ou a mera existência de denúncia anônima acerca da possível prática de delito no interior do domicílio, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, constituem ou não, por si sós, fundadas razões (justa causa) a autorizar o ingresso dos policiais em seu domicílio, sem prévia autorização judicial e sem o consentimento válido do morador”.

Como se vê, há muito a se decidir em matéria criminal tanto no STF, como no STJ.

*Fernando Gardinali é sócio do escritório Andre Kehdi & Renato Vieira Advogados e mestre em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo (USP)