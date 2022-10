Paulo Dantas diz que PF foi ‘aparelhada’ e chama operação de ‘encenação’

O governador de Alagoas e candidato à reeleição Paulo Dantas (MDB) se manifestou na noite desta terça-feira, 11, sobre a operação da Polícia Federal (PF) que fez buscas contra ele. O emedebista também foi afastado do cargo na esteira da investigação.

Em nota, a campanha classificou a operação como uma “encenação” e uma “fake news travestida de oficialidade”. Dantas disse que uma ala da Polícia Federal foi “aparelhada para atender interesses político-eleitorais”. “O recurso judicial será firme”, prometeu.

O governador passou para o segundo turno como o candidato mais votado e segue líder nas pesquisas de intenção de voto. A campanha vê a operação como uma “tentativa de golpe” para favorecer a candidatura de Rodrigo Cunha (União Brasil), apadrinhado do presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL).

A operação da PF colocou o governador no centro de suspeitas de um possível esquema de devolução de salários de funcionários parlamentares, a chamada “rachadinha”, no período em que ele foi deputado estadual.

COM A PALAVRA, PAULO DANTAS

“Revela-se grotesca a ‘ação’ – na verdade, ‘encenação’ – de uma ala da Polícia Federal, que permitiu ser aparelhada para atender interesses político-eleitorais, tentando dar um golpe na minha candidatura à reeleição de governador de Alagoas para favorecer o candidato de Arthur Lira, Rodrigo Cunha.

Sob pretexto de investigar acusações de 2017, essa parte da PF pediu à Justiça o meu afastamento do cargo, a três semanas do 2º turno, e estando com 20 pontos de vantagem.

A tentativa de criar alarde perto da confirmação da vitória é fácil de ser desconstruída: foi anunciada por adversários, evidenciando a manipulação da operação policial. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, por exemplo, já havia ameaçado, na véspera do 1º turno, revelar no 2º turno detalhes da operação, que seria sigilosa.

Aos que acham que os alagoanos são manipuláveis por uma fake news travestida de oficialidade, a nossa campanha avisa: nosso povo não se rende a enganações e sabe muito bem a origem das mentiras. O recurso judicial será firme, e vamos seguir rumo à vitória.”