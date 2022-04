Patrícia Vanzolini projeta OAB ‘vetor progressista de mudanças para superar crises sobrepostas’

Primeira mulher a assumir a presidente da seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, a criminalista Patrícia Vanzolini diz que sua gestão tem como objetivo transformar a instituição em um ‘vetor progressista de mudanças necessárias pra superar o momento de crises sobrepostas’. Vanzolini manifestou preocupação com o que chamou de ‘esgarçamento do espaço público’ e alertou que a falta de um espaço de mediação e diálogo ‘afasta a nossa sociedade do mínimo consenso civilizatório’ e confronta a democracia.

“É justamente esses papéis fundamentais da OAB: reconstruir a área pública e promover um confronto democrático e livre das ideias. Mais do que isso, considerando o desenho institucional brasileiro a OAB talvez seja ou deva ser exatamente esse local. Nós queremos que ela seja. Essa é a nossa firme disposição. Fomentar o livre trânsito de ideias, propostas e projetos pro futuro da advocacia, da administração da justiça e do nosso país”, ponderou a advogada, na sessão solene de posse de sua gestão à frente da OAB-SP.

Ao Estadão, Vanzolini afirmou que, para que a OAB se configure como agente da ‘reconstrução da arena do debate político’, a entidade não pode se misturar a politica partidária. Sobre as eleições 2022, a advogada entende que a instituição ‘pode e deve’ intervir no pleito promovendo o ‘debate saudável de ideias e repelindo veementemente, repudiando e se insurgindo contra qualquer tentativa antidemocrática’.

“Acho que é preciso que a ordem exija dos candidatos à Presidência compromissos democráticos, de aceitar o resultado das eleições e o funcionamento das instituições. Acho que a OAB pode ser um fiscal do comportamento democrático dos candidatos e depois, dos eleitos, e por isso mesmo que não pode estar partidarizada”, afirmou.

O evento solene de posse da OAB-SP, realizado no Teatro municipal na noite desta segunda-feira, 11, contou com a participação de autoridades como o governador Rodrigo Garcia, o prefeito Ricardo Nunes, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo Carlos Pinhatari, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Beto Simonetti, o procurador-geral de Justiça Mario Sarrubbo, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo Ricardo Anafe e o Defensor Público-Geral do Estado Rafael Guedes.

Diante de demais integrantes da nova gestão da OAB-SP, presidentes de outras seccionais e conselheiros federais, Vanzolini ainda informou sobre a assinatura de um decreto municipal que regulamentou o processo administrativo pra que a autenticidade do documentos possa ser atestada pelo advogado, outorgando fé pública à classe na cidade de São Paulo.

A sessão solene foi realizada de maneira ‘tardia’ em razão da pandemia da covid-19. Ao Estadão, Vanzolini contou que os primeiros meses de sua gestão envolveram uma reestruturação interna, apontando que a entidade trabalhava com processos analógicos e obsoletos. A criminalista disse que já pode perceber uma resistência quanto à mudanças que haviam sido indicadas por sua chapa ainda na campanha, destacando que algumas das propostas precisam ser colocadas ‘com intensidade’, ‘sob pena de se voltar por inércia a uma mesma situação.

“A questão da inclusão e da paridade tem sido uma uma uma luta constante diária, por. Para que todos nossos eventos tenham paridade representatividade racial. Porque isso não faz parte da cultura. […] É algo que nós estamos tendo que mudar uma cultura jurídica da instituição”, indicou.

Em discurso realizado nesta segunda-feira, 11, Vanzolini classificou como ‘sintomático’ que a OAB-SP tenha eleito a primeira mulher a ocupar a chefia da instituição em um momento que o País e o mundo atravessam sucessivas crises – sanitária, ambiental, institucional -, enfrentando a violência, intolerância, radicalismo e até mesmo uma guerra.

“Eu não acredito que todos esses males dos quais eu falei, violência, intolerância e etc sejam fruto do governo dos homens. Mas o fato é que foi um governo quase que exclusivamente de homens que nos trouxe até aqui. Por isso, se queremos mudar o rumo da história, era mais do que hora de tentar algo novo”, afirmou.

Para a advogada a eleição da primeira mulher na OAB tem dois significados: inclusão e mudança. O primeiro, segundo Vanzolini, está ligado ao fato de que a ‘derrubada dos muros do patriarcado deve permitir que passem todos’. A advogada lembrou da aprovação das regras de paridade de gênero e das cotas raciais pras chapas que concorrem às eleições internas e ressaltou que é necessário exortar retrocessos. “Todos aqueles historicamente excluídos dos círculos do poder – mulheres, negros, LGBT, portadores de deficiência. Que todos esses se unam aos homens que já ocupavam esse espaço para um governo de todos e pra todos”, registrou.

Já a questão da ‘mudança’, segundo Vanzolini, envolve uma sinalização de que a OAB ‘precisa se encontrar com o XXI’. A advogada disse que é necessária ‘a reconexão da ordem com o seu tempo, com a sociedade, com a própria advocacia’ e ponderou: “Para que a OAB possa exigir justiça mais eficiente, ela tem que demonstrar eficiência nos seus procedimentos. Para que reclame ética na política, precisa aprimorar o controle ético da profissão e da sua própria gestão. Para que aponte o desperdício ou desvio de dinheiro público, precisa demonstrar o bom uso dos seus próprios recurso. Para que possa assegurar a democracia, precisa praticar e aprimorar a democracia interna”.

Vanzolini aproveitou o gancho para fazer uma defesa firme das eleições diretas para o conselho federal da entidade máxima da advocacia, arrancando aplausos dos presentes. “Não é compreensível que a entidade que liderou o movimento das diretas já na década de 1980, em 2022 ainda não tenha eleições diretas. Nós precisamos promover o reencontro da OAB com a democracia, o que passa, por diretas já para a ordem nacional”, ponderou.

Ao Estadão, a presidente da OAB-SP afirmou que a eleição direta para o Conselho Federal é uma parece até uma ‘questão de coerência, de representatividade e de legitimidade democrática’. Ressaltando que instituições com baixa representatividade perdem sua força e legitimidade, Vanzolini disse que, em sua avaliação, algumas das críticas à atuação da OAB Nacional estão ligadas à sensação de que ‘não escolhemos quem está lá’.

O assunto já havia sido mencionado nas eleições internas da instituição, em 2021, não só no âmbito do pleito da seccional paulista, mas também em esfera nacional. Questionado sobre o tema na ocasião de sua eleição, o presidente da OAB, Beto Simonetti, chegou a afirmar ao Estadão que sua opinião sobre o assunto estaria ‘vinculada’ à vontade da classe.